水卜麻美アナ、宇都宮のクマ出没に衝撃 目を丸くし「1ミリも思わずに観光してた」「餃子を食べに行ったり」
日本テレビの水卜麻美アナウンサー（39）が29日、総合司会を務める同局系『ZIP！』（月〜金 前5：50）に生出演。栃木県宇都宮市中心部近くで相次ぐクマの目撃情報について、「ちょっと衝撃ですよね」と驚きを口にした。
【動画】クマ注意！遭遇しないための基本的対策と遭遇時の対処法【新潟県】
番組では、全国でクマの出没が増加している現状などを紹介。6日以降、宇都宮市の住宅街近くでクマの目撃情報が相次ぎ、7日未明にはJR宇都宮駅から約2キロの商店街でも目撃されたことを伝えた。
VTR後に水卜アナは、「宇都宮の映像を見ていて、あそこの商店街は多分いわゆる中心地に相当近いということですよね」といい「宇都宮はけっこう餃子を食べに行ったり、観光で何回か行ったことがありますけど、そんなド真ん中にクマが出るなんて1ミリも思わずに観光していたので、ちょっと衝撃ですよね」と語り、驚いた表情を見せた。
クマの出没が市街地にも及んでいる現状に、スタジオからも驚きの声が上がっていた。
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番組では、全国でクマの出没が増加している現状などを紹介。6日以降、宇都宮市の住宅街近くでクマの目撃情報が相次ぎ、7日未明にはJR宇都宮駅から約2キロの商店街でも目撃されたことを伝えた。
クマの出没が市街地にも及んでいる現状に、スタジオからも驚きの声が上がっていた。