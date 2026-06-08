大好きな配達員さんにやっと会えた瞬間の、ワンコの「嬉しそうな表情」が反響を呼んでいます。

話題となっている動画は記事執筆時点で5700回再生を突破し、「お利口さんねぇ」「笑顔が素敵」といったコメントが寄せられています。

【動画：玄関で『大好きな配達員さん』を待つ犬→やっと会えた瞬間…嬉しさが伝わる『素敵な表情』】

配達員さんが来たっ！

TikTokアカウント「sakura_beagle」に投稿されたのは、大好きな配達員さんに会えた時のビーグル「さくら」ちゃんのお姿。さくらちゃんは、玄関で配達員さんがやってくるのを今か今かと待っていたのだそう。

配達員さんの気配を感じると、喜びのあまり吠えてしまうさくらちゃん。後ろ姿からも「早く会いたい！」の気持ちが滲み出ていて、会う前から配達員さんへの深い愛情をひしひしと感じます。

表情に、幸せが溢れてる

配達員さんの側に行くと、さくらちゃんは尻尾を振ってとっても嬉しそう。背中や首をナデナデしてもらうと、穏やかな笑顔を見せてくれたさくらちゃん、「もっともっと」と配達員さんに近づきます。

引き続き頭をナデナデしてもらっている間、ずっと至福の表情をしているさくらちゃん。ナデナデが止まると、チラリと配達員さんの方を見て、静かに「まだナデナデが足りない」ことをアピールしている様子。

楽しみでたまらない、特別な時間

ウットリしている姿からは、さくらちゃんにとって配達員さんと会える時間が特別なものであることが伝わってきます。愛情たっぷりのさくらちゃんの視線を、独り占めしている配達員さんが羨ましくなります…！

配達員さんが来る曜日のお散歩は、さくらちゃんは早く帰ろうとするのだと言います。次の週にまた大好きな配達員さんに会える時間が、ずっと待ち遠しくて仕方がないさくらちゃんなのでした。

投稿には「お利口さんねぇ」「笑顔が素敵」「沢山撫でてもらえて良かったね」「でへへへってなって可愛すぎる」「よかったねぇ」「優しい顔してますね」といったコメントが寄せられています。

さくらちゃんのクスッと笑える日常は、TikTokアカウント「sakura_beagle」でチェックすることができます。

写真・動画提供：TikTokアカウント「sakura_beagle」さま

執筆：nagai

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。