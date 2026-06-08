散歩中、そこにいるはずのないパパとすれ違った大型犬の行動が、愛に溢れすぎていると反響を呼んでいます。

話題となっている動画は記事執筆時点で53万回再生を突破し、「嬉しいんだねぇ」「愛情たっぷり」といったコメントが寄せられています。

【動画：大型犬の散歩中、パパが『知らないふりをして通り過ぎた』結果→『気づかない』と思いきや…素敵すぎる展開】

散歩中、パパを素通り！？

Instagramアカウント「wakutano_」に投稿されたのは、ママとの散歩中に、パパが「知らないふりをして横を通り過ぎてみた」時のフラットコーテッドレトリバー「わく」くんのお姿。

ママは、わくくんは「マイペースで、普段はあまり周りを見ていないので気づかないのでは…」と思っていたのだそう。ママの予想通り、わくくんは道の反対側を歩いてくるパパに見向きもせず、あっさりと素通りしてしまいます。

匂いでパパ発見→全力の「おかえり！」

パパを素通りして数秒後、わくくんは気になる匂いに気が付いた様子。匂いを確認しながら周囲を見渡すと、歩いているパパを発見。「パパやんかーーーっ」と、わくくんは全力疾走で駆け寄ります。

ちぎれんばかりに尻尾を振って、「おかえり！」とパパに飛びつくわくくん。パパっ子だというわくくんは、予想外のパパとの「再会」に大きすぎる愛情が大爆発してしまい、思いっきりはしゃいでいたんだとか。

いつだって、帰りを待ってるよ

散歩中、わくくんは基本走ることはないのだそう。そんなわくくんが、ママを引っ張りながら猛ダッシュし、パパに飛びつく姿を見ていると、溢れる愛に胸がほっこりしてしまいます。

パパと「再会」してからは、家に着くまでずっと大喜びだったわくくん。いつだって、大好きなパパの帰りを心から待ち侘びているわくくんなのでした。

投稿には「嬉しいんだねぇ」「愛情たっぷり」「パパさんが歩いた所に行ったとたんに気づいててすごい！」「匂いでわかるの賢すぎる」「パパも嬉しいですね」「おめめキラキラしてる」といったコメントが寄せられています。

わくくんの賑やかな日常は、Instagramアカウント「wakutano_」でチェックすることができます。

写真・動画提供：Instagramアカウント「wakutano_」さま

執筆：nagai

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。