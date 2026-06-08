サッカーのスペイン1部レアル・マドリードの会長選挙の結果が7日に発表され、フロレンティーノ・ペレス会長（79）の再選が決まった。クラブ公式テレビチャンネルが同日、ペレス会長が対立候補の実業家エンリケ・リケルメ氏（37）を破ったと伝えた。

選挙戦ではペレス会長がジョゼ・モウリーニョ氏の監督招へいやフランス代表DFコナテ（リバプール）の獲得を公約とし、リケルメ氏はユルゲン・クロップ氏の監督招へいやノルウェー代表FWハーランド（マンチェスターC）獲得を掲げていた。

ペレス氏は00〜06年と09年以降の計22年間会長を務め、Rマドリードはこの間、欧州チャンピオンズーグ（CL）を7度制した。AP通信によると、ペレス会長は再選決定後の祝勝会で「さらに多くのタイトルを獲得できるよう、我々は努力を続ける」と支援者たちに語った。

ペレス会長再選により、モウリーニョ氏は10〜13年シーズン以来となるRマドリード監督復帰が決定的となった。ポルト、チェルシー、インテル・ミラノ、マンチェスターUなどを率いた名将は、今期途中から古巣ベンフィカで監督を務めていた。フランス代表FWエムバペやブラジル代表FWビニシウスらを抱えながら2季続けて無冠に終わったスター軍団を再生できるか、“スペシャル・ワン”の手腕が注目される。