米大リーグは７日（日本時間８日）、各地で行われ、ナ・リーグ西地区のドジャースは本拠地でエンゼルスと対戦した。

１番指名打者でスタメン出場した大谷翔平は５打数２安打で、２試合連続の複数安打を記録した。打席の内訳は中飛、右前打、右直、三塁内野安打、三振。試合は１５安打のエンゼルスが１３−５で勝ち、ドジャース戦に今季６試合目で初の白星を挙げた。ドジャースは今季６６試合目で初の２けた失点で敗れた。（デジタル編集部）

エンゼルス０２０ ２２０ ６０１ ＝１３

ドジャース００１ ００４ ０００ ＝５

大谷は、三回一死走者なしで迎えた第２打席、エンゼルス先発右腕ソリアーノのシンカーを捉えて、二塁手の左を鋭いライナーで抜く右前打で出塁。次打者フリーマンの右前打で三進すると、続くタッカーの捕ゴロで二死となる間に、好走塁でチーム１点目のホームを踏んだ。

五回一死一塁の第３打席はソリアーノの変化球を右前にライナーで運んだが、右翼手アデルのダイビングキャッチの好捕に阻まれた。七回先頭で迎えた第４打席は二番手左腕、ポメランツの変化球に体勢を崩されたが、止めたバットに当たった打球が右寄りに守備位置を取っていた三塁手の左に転がる内野安打となった。

八回の第５打席は二死一、三塁の好機で、この打席から交代した４番手の右腕、バークマンに対し、カウント２−２から低めのボール球を振らされて空振り三振だった。

ドジャースは先発のシーハンを二回途中、２失点であきらめ、継投策に入ったが、エンゼルスは下位打線が活躍した。９番の捕手リベロが５安打６打点、６番アデルが本塁打を含む４安打２打点。７番三塁手のマドリガルは、「ＡＢＳ（オートメイテッド・ボール・ストライク）チャレンジシステム」でチャレンジを３度成功させ、３四球で計３２球を投げさせて得点につなげるなど貢献した。