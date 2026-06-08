◇プロボクシング東洋太平洋ライト級タイトルマッチ10回戦 今永虎雅《○判定●》仲里周磨（2026年6月7日 大阪市立住吉区民センター）

前日本ライト級王者で東洋太平洋同級1位の今永虎雅（26＝大橋）が東洋太平洋同級王者・仲里周磨（29＝オキナワ）に2―0判定勝ちし、王座返り咲きを果たした。

今永は昨年12月に同門の世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（33）がメインイベンターを務めたサウジアラビア興行に参戦も、スーパーフェザー級世界ランカーのエリドソン・ガルシア（ドミニカ共和国）にダウンを奪われるなど1―2の判定負け。プロ10戦目で初黒星を喫したが、約5カ月半ぶりのリングで再起に成功した。

今永と同興行で東洋太平洋スーパーバンタム級王座決定戦に臨んだ、前日本同級王者の石井渡士也（25＝RE:BOOT）も同級2位の山崎海斗（六島）に5回TKO勝ちで東洋太平洋王座を獲得した。

石井は今年1月、2度目の防衛戦で現王者・池側純（28＝角海老宝石）に9回1分58秒TKO負け。同一戦以来のリングで再起に成功した。