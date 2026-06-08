仕事や生活で使う身近な単語を完成させる、ひらがなクロスワードクイズです。語彙力を再確認しながら空欄を埋めて、忙しい時間の合間にすっきりリフレッシュしましょう。

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日常のふとした瞬間に頭をひねることは、思考のリズムを整える良い機会になります。今回は、日本の情緒を感じる言葉や、季節の風景を思い起こさせる単語をテーマにしたパズルを用意しました。パッとひらめく心地よさを楽しみながら、挑戦してみてください。

問題：□に入るひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

・横の並び：か + □ + け + □
・縦の並び（左）：は + □ + く
・縦の並び（右）：け + □ + と

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正解：「い」

正解は「い」でした。

▼解説
・はいく（俳句）
・けいと（毛糸）
・かいけい（会計）

正解は「い」でした。縦のラインでは、五・七・五の定型で情景を詠む「はいく（俳句）」と、寒い季節の編み物に欠かせない「けいと（毛糸）」が完成します。横のラインは、お買い物や食事の際におなじみの「かいけい（会計）」が入ります。

どれも生活に深く根付いた言葉ですが、クロスワードの枠組みで見ると、一瞬「どの文字だろう？」と記憶をたどる面白さがありますね。ふとした瞬間に言葉がつながる喜びは、日常のちょっとしたスパイスになります。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)