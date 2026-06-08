◇米女子ゴルフツアー 全米女子オープン最終日（2026年6月7日 カリフォルニア州 リビエラCC＝6641ヤード、パー71）

首位と2打差の5位から出た畑岡奈紗（27＝アビームコンサルティング）は3バーディー、4ボギーの72で回り、通算3アンダーの6位でホールアウト。41回目の挑戦でのメジャー初優勝を逃した。

2打差を追い掛けてスタート。1番パー5で2打目をグリーン右に運び、2メートルに寄せてバーディー発進。3番では1・5メートルにつけてスコアを伸ばした。

4番、5番は巧みなアプローチでピンチを回避。6番パー3はグリーン中央にあるバンカーに打ち込んだが、バンカーショットがピンにあたる幸運にも恵まれパーを拾った。

8番はグリーン右ラフのアプローチがグリーンをオーバー。初のボギーを叩いたが、270ヤードの10番パー4で1Wで1オンに成功。20メートルを2パットにまとめてバーディー。トップと1打差に迫った。

しかし、13番で流れが変わった。1打目が左の木に当たり、2打目はレイアップ。3打目をピン奥8メートルに乗せたが、パットが決まらずボギー。14番パー3ではグリーン奥からのアプローチが2・5メートルオーバー。返しが決まらず連続ボギー。15番は3パットで3連続ボギーでトップと4打差に後退した。

全米女子オープンは9年連続9回目の出場。初出場の18年に10位。21年はプレーオフで笹生優花に敗れて2位。23年は単独首位で最終日を迎えながら4位に終わった。

全米女子プロでは18年に3人のプレーオフで敗れ2位。20年に3位。エビアン選手権でも3位に食い込んだ。41回目の挑戦で初のメジャータイトルを目指したが、悲願はまたも叶わなかった。