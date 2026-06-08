大倉士門＆みちょぱ、夫婦で“大はしゃぎ” オフショットに「幸せな2人」「ほっこりしました」「びっくり」
モデルで俳優の大倉士門（33）が、8日までに自身のインスタグラムを更新。妻でタレント・モデルの“みちょぱ”こと池田美優（27）とのオフの日の様子を公開した。
【写真】肩を組んで“大はしゃぎ！”大倉士門＆みちょぱ
投稿で「久しぶりに鴨川シーワールドへ」と、入園口の前で肩を組みはしゃぐ2人のショットを公開。「水族館フリークの僕にとっても大好きな水族館」「夫婦で、しっかり全てのショーも見て超堪能！！」「特にシャチがやっぱり1番良いね」と、9枚の写真を公開した。
この報告にファンからは、「素敵なお写真をありがとうございます」「ラブラブショットいいね」「うわー鴨シーだ！久しぶりに行きたくなっちゃった！幸せな2人を見るとこちらまで幸せになれる」「素敵なお二人の写真とてもほっこりしました」とのコメントが。また「同じ場所だ〜」「鴨川にきてたの！？！？びっくり」という声も寄せられた。
みちょぱは、22年10月にモデルで俳優の大倉士門と結婚。今年2月に第1子妊娠を公表した
【写真】肩を組んで“大はしゃぎ！”大倉士門＆みちょぱ
投稿で「久しぶりに鴨川シーワールドへ」と、入園口の前で肩を組みはしゃぐ2人のショットを公開。「水族館フリークの僕にとっても大好きな水族館」「夫婦で、しっかり全てのショーも見て超堪能！！」「特にシャチがやっぱり1番良いね」と、9枚の写真を公開した。
みちょぱは、22年10月にモデルで俳優の大倉士門と結婚。今年2月に第1子妊娠を公表した