大倉士門＆みちょぱ、夫婦で“大はしゃぎ” オフショットに「幸せな2人」「ほっこりしました」「びっくり」

大倉士門＆みちょぱ、夫婦で“大はしゃぎ” オフショットに「幸せな2人」「ほっこりしました」「びっくり」