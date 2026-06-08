◆米大リーグ ドジャース５―１３エンゼルス（７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ナ・リーグ西地区首位を快走するドジャースが１０連戦ラストで今季初の２ケタ失点を喫して大敗。カード３連勝を逃し、貯金２０の大台チャレンジは今後にお預けとなった。この１０試合は６勝４敗だった。

「１番・ＤＨ」で先発出場した大谷翔平投手（３１）は５打数２安打と奮闘したが、今季３度目の２試合連発はならなかった。それでも、６月は出場６試合で５度目のマルチ安打で打率３割２厘に上げた。

３回１死では右腕ソリアーノの低めの９６・３マイル（約１５５キロ）シンカーをうまく捉えて、右前に打球速度１１２・３マイル（約１８０・７キロ）の弾丸ヒット。続く２番フリーマンの右前打で大谷は一塁から一気に三塁を陥れると、少しオーバーランしたところから両手を着いて帰塁。その勢いから塁上で一度だけ腕立て伏せのような動作を見せた。この一連の流れは現地放送局もアップで伝えた。大谷はその後１死一、三塁から３番タッカーの捕ゴロに反応して好スタートを切り、チーム初得点を記録した。

７点を追う７回先頭では三塁への内野安打。見逃せばボールだった左腕ポメランツのナックルカーブに手を出したが、止めたバットに当たった打球は三塁線寄りへ。三塁手はあらかじめ“大谷シフト”で遊撃寄りに守備位置を取っており、ダイビングして好捕したものの、大谷の足にはかなわなかった。

同じロサンゼルス都市圏を本拠地としているエンゼルスとの「フリーウェー・シリーズ」。ドジャースは先発のシーハンが２回途中３安打２失点でＫＯを食らうと、４回には３番手トライネンが、５回には４番手ベシアが２失点。さらには味方がラッシング、ウォードの２者連続アーチで１点差に迫った直後の７回には、５番手のＪ・ヘルナンデスが２発を浴びるなどして１イニング６失点と打ち込まれた。この日、エ軍の６番アデル、７番マドリガル、８番シリ、９番リベロは７回までに４人合わせて１１打数１１安打９打点を挙げる大暴れだった。ド軍は今季６試合目でエンゼルスに初黒星となった。