「お腹の下で吐き、水上で一気に吸う」これだけでOK！プールで息継ぎのリズムが崩れない超簡単ワザ【水が怖い子でも泳げる!自信がつく! 魔法のスイミングレクチャー】

“手”と“呼吸”を連動させよう ストロークと呼吸のタイミング

ストロークと呼吸のタイミングについても触れておきましょう。「まだ腕の回し方なんてわからないけど…？」というヒトでも大丈夫。「息継ぎをするタイミングは、ストロークと連動している」ということだけ覚えておいてください。

水泳の息継ぎは３つのサイクルで行います。ここで注目したいのは「どこで止めて、どこで吐いて、どこで吸うのか」という点です。初心者は「動かしている手がお腹の下あたりに来たら吐きはじめ、手が水上に出たら一気に吸う。それ以外の時間は止めておく」。これだけ分かっていれば充分です。

自分勝手に息継ぎをすると泳ぎのリズムが崩れて泳ぎ続けられなくなります。ストロークと息継ぎのタイミングをあわせて、呼吸するタイミングを強制的に決めてしまうのがポイントです。

＼リズムを刻めば永遠に泳げる!?／

【出典】『水が怖い子でも泳げる!自信がつく! 魔法のスイミングレクチャー』著：トモキン