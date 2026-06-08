今回は、夫との離婚を決意した直後、警察から電話がきたエピソードを紹介します。

夫の不倫が分かり…

「私はまだ小さい子どもを育てる母親ですが、ある日夫が数年にわたり不倫していることが分かったんです。夫は不倫を開き直り、反省している様子はありません。

不倫も許せないのですが、夫の日頃の態度にも不満が溜まっていて、これを機に離婚しようと決意しました。しかし離婚を決意した直後、警察から電話がかかってきたんです。

『〇さん（母の名前）の娘さんですか？』と真っ先に聞かれ、『お母さんに何かあったの……？』と不安になりましたが、母は事故に遭い亡くなったと聞かされたんです。現実に起きたことだとは思えず、頭が真っ白になりました」（体験者：30代女性・主婦／回答時期：2025年12月）

▽ この女性の父親はすでに亡くなっていて、頼れるのは母親だけだったそう。それにしても、突然親が亡くなったと警察から知らされるなんて、さぞショックだったことでしょう……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。