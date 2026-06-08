開催：2026.6.8

会場：ペトコ・パーク

結果：[パドレス] 3 - 7 [メッツ]

MLBの試合が8日に行われ、ペトコ・パークでパドレスとメッツが対戦した。

パドレスの先発投手はランディ・バスケス、対するメッツの先発投手はウアスカル・ブラソバンで試合は開始した。

1回表、3番 フアン・ソト 6球目を打ってセカンドゴロ 3塁ランナーは本塁へでメッツ得点 SD 0-1 NYM

2回表、6番 マーカス・セミエン 3球目を打ってレフトスタンドへのホームランでメッツ得点 SD 0-2 NYM

5回表、4番 ジャレド・ヤング 4球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでメッツ得点 SD 0-3 NYM、5番 Ａ．Ｊ．ユーイング 3球目を打ってライトへの犠牲フライ 2塁ランナーはアウト ダブルプレイでメッツ得点 SD 0-4 NYM

5回裏、9番 フレディ・フェルミン 初球を打って左中間スタンドへのツーランホームランでパドレス得点 SD 2-4 NYM

6回表、8番 ＭＪ・メレンデス 4球目を打って右中間スタンドへのホームランでメッツ得点 SD 2-5 NYM、1番 カーソン・ベンジ 2球目を打って右中間スタンドへのホームランでメッツ得点 SD 2-6 NYM

8回表、1番 カーソン・ベンジ 2球目を打ってライトへのタイムリースリーベースヒットでメッツ得点 SD 2-7 NYM

9回裏、9番 フレディ・フェルミン 4球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでパドレス得点 SD 3-7 NYM

試合は3対7でメッツの勝利となった。

この試合の勝ち投手はメッツのショーン・マナイアで、ここまで1勝1敗0S。負け投手はパドレスのランディ・バスケスで、ここまで5勝4敗0S。

なお、パドレスの松井裕樹はこの試合で1.2回を投げ、2安打（2本塁打）、2失点、1奪三振、防御率は1.45となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-08 08:16:19 更新