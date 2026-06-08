エンターテインメント企業HYBE（ハイブ）所属のガールズグループ連合が、12日にサプライズ新曲を発表する。K−POP史上前例のない大型企画が実現した。LE SSERAFIM（ル セラフィム）、ILLIT（アイリット）、KASTEYE（キャッツアイ）が1つのプロジェクトに結集するコラボレーションが実現した。

3グループが所属するHYBE傘下の3社は8日、グローバルスーパーファンプラットフォームWeverseで「3グループが共同制作したデジタルシングル『ICONIC BY MISTAKE』を、12日午後1時に全世界同時発表する」と発表した。リリース前日の11日には韓国の音楽専門チャンネルMnetの「M COUNTDOWN」に出演し、初のコラボステージを披露する。

韓国の公営放送MBCは8日「今回のサプライズプロジェクトは、単なる1回限りのイベントにとどまらない。急速に変化するグローバルK−POPエコシステムの中で、いくつかの注目すべき産業的示唆を投げかけている。まず今回のコラボレーションは、ソースミュージック（Source Music）、ビリーフラボ（BELIFT LAB）、そして米国現地レーベルのハイブ・ゲフィンレコード（Geffen Records）という、3つの異なるレーベルが国境や壁を越えて意気投合した成果だ」と報じた。

さらに「音楽業界では、HYBEの『マルチレーベルインフラ』が持つ最大の強みが発揮された事例だという評価が出ている。傘下各社の独立性を保ちつつ、必要に応じて最高の資産を組み合わせてメガシナジーを生む最適な協業モデルを提示したという分析だ」と今後、さまざまなコラボレーション企画の可能性を伝えた。