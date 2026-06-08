「疲れた時に癒される味わい」【ローソン】次食べたい「新作菓子パン」

朝食やおやつ、軽食にぴったりな菓子パンは、ほどよい食べ応えとスイーツ欲が満たされるような甘い味わいが魅力です。クオリティの高いスイーツが人気の【ローソン】では、スイーツ感覚で楽しめる菓子パンが充実。そこで今回は、次に食べたい「新作菓子パン」を紹介します。

チョコ好き必見の新シリーズ

5月26日発売の新商品「ゴロチョコ！ フランスパン」は、生地にダイスチョコレートを練り込んで焼き上げたフランスパン。どこを食べてもチョコレートの味わいが楽しめそうです。

とろけるチョコで満足感アップ

パン生地に練り込まれているチョコレートは、@pan.oyatsuさんいわく「とにかく濃厚」とのこと。ダイスチョコレートのゴロゴロ感を楽しむなら常温で食べるのがおすすめですが、生地の中のダイスチョコレートがとろけるくらい温めてから食べるのも美味しそうです。

2種類のクリームを味わう贅沢菓子パン

5月19日発売の「森半 抹茶ミルクパン」は、老舗茶舗ブランド【森半】とのコラボ商品の1つ。抹茶を使った生地に、抹茶クリームとミルクホイップを詰め込んだ贅沢な仕上がりが魅力です。また、パンの表面には、抹茶白あんもトッピングされているため、あん・生地・クリームと、3つの抹茶風味を堪能できそう。

抹茶づくしが伝わる断面美

断面を見てみると、まず目に入ってくるのは、中央にある真っ白なミルククリームと、抹茶生地のコントラスト。色鮮やかな緑は、見ているだけで抹茶の風味が伝わってくるようです。実食した@pan.oyatsuさんは「渋さより甘さが強く食べやすい」「疲れた時に癒される味わい」と絶賛。本格的な抹茶の渋さよりも、抹茶ミルクのような甘さを楽しみたい人におすすめしたい一品です。

今すぐ食べたくなる【ローソン】の「新作菓子パン」は、どちらも絶賛販売中。チョコレートと抹茶、どちらも捨てがたい魅力があるので、ぜひ両方チェックしてみて。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@pan.oyatsu様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる