◆米女子プロゴルフツアー メジャー第２戦 全米女子オープン 最終日（７日、カリフォルニア州リビエラＣＣ＝６６９９ヤード、パー７１）

２打差の５位で出た畑岡奈紗（アビームコンサルティング）は３バーディー、４ボギーの７２で回り、通算３アンダーでホールアウト。すでにチャーリー・ハル（英国）が７アンダーでホールアウトしているため、悲願のメジャータイトルには届かなかった。ツアー通算７勝の実力者は、今回が４１回目のメジャー挑戦だった。

１番パー５はグリーン奥からの３打目を２メートル弱に運びバーディーでスタート。３番で残り１１７ヤードの第２打を１・５メートルにつけ、さらに伸ばした。６番パー３はティーショットをグリーン中央のバンカーに入れるピンチに見舞われたが、２打目はピンに当たって止まりパーをセーブした。８番でフェアウェーからの２打目をグリーン右に外し、３打目はグリーン左へ。この日初めてのボギーを喫した。

２７０ヤードの１０番パー４で、１オンに成功しバーディーを奪取。この時点で１打差に迫ったが、風が強まった後半は苦しい戦いが続いた。１２番は３メートル近いパーパットをねじ込むも、１３番でティーショットを左に曲げ、パーパットが１０メートル残りボギー。直後の１４番パー３はティーショットがグリーン奥のラフまで転がり、寄せきれず。１５番では１メートル強のパーパットがカップに蹴られ、３パット。３連続ボギーで後退した。

全米女子オーオープンには悔しい記憶がつまっている。２０２１年に笹生優花とのプレーオフに敗れて２位、２３年は首位で出た最終日に崩れ４位に終わった。前日の第３ラウンド後には「いろんなプレッシャーだったり緊張はあると思うけど、しっかり自分のプレーに集中して、毎ショットベストを尽くせるように」と話していた。今回も頂点が見える位置で最終日を戦いながら、届かなかった。次のメジャー大会、全米女子プロ選手権（２５〜２８日、ミネソタ州ヘーゼルティン・ナショナルＧＣ）へ、再び立ち上がる。