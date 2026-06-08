ウクライナの捜査当局は、ロシア側に取り込まれ軍人を毒殺した疑いで17歳の女性を逮捕し、捜査を進めていると、現地メディアのリガネットなどが5日（現地時間）報じた。

ウクライナ警察によると、この女性は3日、ジトーミル州のあるマンションで27歳の軍人と酒を飲んだ後、その場を立ち去った。軍人は翌日、死亡した状態で発見され、予備鑑定の結果、死因は薬物中毒と確認された。

捜査当局は、容疑者が先月末にロシアの情報要員とみられる人物とテレグラムを通じて接触した後、麻薬性鎮痛剤であるメタドンを小包で受け取ったとみている。

メタドンはヘロイン依存症の治療薬として開発された合成麻薬だ。しかし、過剰摂取したり、フェンタニルやヘロインなど他のオピオイド系薬物と併用した場合、致命的な結果を招く可能性がある。

殺人容疑を受けているこの女性は、過去にも麻薬関連犯罪や公共安全に関する犯罪で捜査を受けた前歴があると、リガネットは伝えた。

ロシアとの関係が疑われる毒殺事件は今回が初めてではない。4月には、ウクライナ西部のウジホロドで26歳の女性が、ロシア側の指示を受けて軍人を毒殺した疑いで逮捕された。

当時、容疑者は軍人が酒の飲みすぎで死亡したと主張していた。しかし捜査当局は、容疑者が軍人の携帯電話から情報を抜き取る見返りとしてロシア情報機関から3000ドル（約48万円）を受け取る約束を交わしており、犯行後に証拠隠滅も図ったと判断した。

西側の情報当局は、ロシアがソーシャルメディアやオンラインゲームのプラットフォームなどを通じて青少年を勧誘し、さまざまな工作活動に利用しているとみている。ウクライナ保安庁（SBU）によると、昨年ロシアに協力して摘発された容疑者の21％が未成年者で、最年少の事例は11歳だった。