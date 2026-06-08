高物価・原油高・ドル高の7負担が大きくなり、飛行時間が3時間前後と短く滞在費が安い中国に旅行客が移りつつある。モードツアーによると、4月の中国向け旅行送出人数は1万9556人で、前年同期比31％増加した。本格的な休暇シーズンである7〜8月の繁忙期の予約需要は前年同期より105％増えた。旅行代理店「黄色い風船」の7〜8月の海外パッケージ予約の割合も中国が22．2％で最も大きく、日本が17．4％、ベトナムが14．5％、欧州が12．5％の順だ。

中国旅行需要が急増しているのは2024年11月から韓国人のビザなし入国が認められた影響が大きい。ヤノルジャリサーチによると昨年中国を訪問した韓国人旅行客は317万人で、1年前の231万人より37％増加した。同じ期間に日本を訪問した韓国人は5％増加するのにとどまった。

原油高の余波で費用負担が大きくなった長距離路線の需要が減ったのも理由だ。大韓航空の6月の米国東部路線の燃油サーチャージは往復90万2800ウォンで、日本や中国など短距離路線の12万3000ウォンより7倍以上高い。

これまで中国旅行は張家界や太行山などの自然景観観光が中心だったが、最近は若い層を中心に都市ツアー、グルメ旅行などが関心を集めている影響も大きい。

こうした状況を受け韓国国土交通部は先月27〜28日にソウルで開催された韓中航空交渉で両国政府が輸送権を大幅に増やすことで合意したと明らかにした。1−3月期の韓中路線利用客数が439万人を記録し、コロナ禍前の黄金期とされる2019年1−3月期の414万人水準を上回ったのに伴った措置だ。

今回の合意により旅客輸送権は既存週608便から週664便に拡大した。