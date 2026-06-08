藤田ニコル、出産後初の近況報告 “愛娘”とのお宮参りショット公開「かけがえのない幸せな時間です」
俳優の稲葉友（33）の妻でタレントの藤田ニコル（28）が7日、自身のインスタグラムを更新。娘との生活が1ヶ月を迎え、お宮参りを無事に終えたことを報告した。
【写真】愛娘との2ショットを披露した藤田ニコル
藤田は「久しぶりの投稿になってしまいました」と書き出し、「無事に娘との生活も1か月を迎え、お宮参りも終えることができました」と報告。お宮参り当日の様子について、「娘はお家を出てから帰ってくるまで、ずっと夢の中でした」と明かした。
また、「慌ただしく過ぎていった新生児期。毎日必死だったけれど、振り返るともう終わってしまったことが少し寂しくもあります」と母としての心境を吐露。一方で、「日に日に成長していく娘との毎日は、かけがえのない幸せな時間です」とつづった。
最近は親子で外出する機会も増えているといい、「少しずつおでかけにも挑戦していて、親子で新しい景色を楽しみながら、ゆっくり外の世界にも慣れていけたらいいなと思っています」と前向きな思いを記した。
投稿では、お宮参りの記念写真も公開。「お宮参りの写真は、ベビーシャワーの時にもお願いした方に撮っていただきました」と紹介し、幸せあふれる家族の時間を伝えている。
藤田と稲葉は2023年8月に結婚を発表。昨年12月には第1子妊娠を報告し、5月1日に第1子女児誕生を公表した。
藤田は2009年に第13回ニコラモデルオーディションでグランプリに選出。『Popteen』モデル時代にタレントとしてブレイクし、バラエティーで活躍した。17年10月からは『ViVi』専属モデルを務め、25年3月23日発売の5月号をもって卒業した。
稲葉は2009年に第22回ジュノン・スーパーボーイ・コンテストでグランプリを受賞し、翌10年にドラマ『クローン ベイビー』で俳優デビュー。14年には『仮面ライダードライブ』の詩島剛／仮面ライダーマッハ役を務めた。その後、多数のドラマ・映画に出演する。
【写真】愛娘との2ショットを披露した藤田ニコル
藤田は「久しぶりの投稿になってしまいました」と書き出し、「無事に娘との生活も1か月を迎え、お宮参りも終えることができました」と報告。お宮参り当日の様子について、「娘はお家を出てから帰ってくるまで、ずっと夢の中でした」と明かした。
最近は親子で外出する機会も増えているといい、「少しずつおでかけにも挑戦していて、親子で新しい景色を楽しみながら、ゆっくり外の世界にも慣れていけたらいいなと思っています」と前向きな思いを記した。
投稿では、お宮参りの記念写真も公開。「お宮参りの写真は、ベビーシャワーの時にもお願いした方に撮っていただきました」と紹介し、幸せあふれる家族の時間を伝えている。
藤田と稲葉は2023年8月に結婚を発表。昨年12月には第1子妊娠を報告し、5月1日に第1子女児誕生を公表した。
藤田は2009年に第13回ニコラモデルオーディションでグランプリに選出。『Popteen』モデル時代にタレントとしてブレイクし、バラエティーで活躍した。17年10月からは『ViVi』専属モデルを務め、25年3月23日発売の5月号をもって卒業した。
稲葉は2009年に第22回ジュノン・スーパーボーイ・コンテストでグランプリを受賞し、翌10年にドラマ『クローン ベイビー』で俳優デビュー。14年には『仮面ライダードライブ』の詩島剛／仮面ライダーマッハ役を務めた。その後、多数のドラマ・映画に出演する。