「何者かになりたい」と願った女性が辿り着いた、東大前のフランス料理店　ジュラの世界にどっぷり浸る幸せな時間

女将やマダムのいる店は、何かが違う。「女将」ってなんだろう？その姿に迫る『おとなの週末』連載「女将のいる場所」を、Webでもお届けします。今回は、2017年に東京・文京区で開業したフランス料理を提供するお店『レストラン マ・プール』の市岡ゆう子さんです。

どの瞬間も100％好きな仕事をしてきた女将が営む『レストラン マ・プール』

英会話にクラシック・バレエ。東京都足立区で町工場を営む両親は、娘が習い事を望めばすべて叶えてくれた。

「ただし自分でやりたいと言ったからには誰のせいにもできない。がんばり抜く責任があることも教わりました」

市岡ゆう子さんは1980年生まれ、三姉妹の真ん中。15歳までバレエに励んだ彼女は、憧れのプリンシパルが美大生と知るや美術大学を志望、空間デザインを学んだ。

『レストラン マ・プール』女将 市岡ゆう子さん

「何者かになりたい。でも、それが何なのかわからない」

何か、を求めて訪れたニューヨークでジャズクラブ『ブルーノート』を知る。素敵！働きたい！勢いのまま、帰国後すぐに青山の姉妹店へ”論文”を送った。

音楽、料理、酒、異世界。好きな全部が存在する職場で、今度は先輩のソムリエールに憧れ、ソムリエ資格を取得する。

「神から授かった味覚嗅覚を持つ人だけの職業ではなく、訓練すればどんどんわかる。それがおもしろくなって」

5年後、ワインの国フランスへ。働いたブルゴーニュのレストランでシェフを務めていたのが徹也さんだった。というか、ふたりしかいなかった。当初片言だったという彼女のフランス語は、1カ月後、電話で予約を受けられるまでに上達した。

「できない」と言えば居場所がなくなる外国で、叩き上げた者同士の同志。結婚したふたりはその後も4年間現地に暮らし、日本での独立を決める。

2017年、東京のカルチェ ラタン・東大前に現れた『マ・プール』の内装は、フランスの村に佇む普通の家がお手本だ。花模様の壁紙を選び、押し花を飾り、アンティーク生地でテーブルクロスを縫ったのはゆう子さん。

「フランス人は自分たちの好きなものを飾ります。流行などではなく、そこにあると自分が幸せになれるものを」

料理とワインはジュラ地方。まあ大抵は「そこどこ？」と返ってくるから、彼女の役割はにっこりふわっと、しかし確実に、ジュラの土地を人々に刷り込むことである。

『レストラン マ・プール』

「シェフのお料理をどれだけ楽しんでもらえるか。そのためにも、ジュラの世界にどっぷり浸っていただきます」

黄色いワンピースにフリル付の小さなエプロンを結び、パールのネックレスを着ければマダムスイッチが入る。どの瞬間も100％好きな仕事。自分で望んだ、私の道。

『レストラン マ・プール』＠東大前

『レストラン マ・プール』

2017年開業。シェフ・市岡徹也氏の長きに亘るフランス修業時代のうち、もっとも心に刻まれた地というフランス東部、ジュラ地方の郷土色あふれる料理を堪能できる。マダムの合わせるジュラワインがまた、悶絶級。

［店名］『レストラン マ・プール』

［住所］東京都文京区西片2-19-17

［電話］なし

［営業時間］18時〜もしくは19時〜、日のみランチあり12時〜

［休日］月・火

［交通］地下鉄南北線東大前駅1番出口から徒歩5分

※コースのみ、完全予約制（予約はhpより→http://ma-poule.tokyo/）

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※画像ギャラリーでは、フランス料理店『レストラン マ・プール』の画像をご覧いただけます

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年5月号発売時点の情報です。

【画像】「何者かになりたい」と、憧れを追い続けた女将（4枚）