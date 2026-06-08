「広島５−２オリックス」（７日、マツダスタジアム）

連勝じゃ！広島・岡本駿投手（２３）が投打にわたる活躍で勝利に貢献した。投げては自己最長タイの７回を４安打２失点でチームトップタイの４勝目をゲット。打ってはプロ初安打＆初打点をマークし躍動した。チームはセ・リーグで“一人勝ち”を達成。２週間ぶりの連勝で波に乗り、９日からの敵地６連戦に臨んでいく。新井貴浩監督の主な一問一答は以下の通り。

◇ ◇

−試合を振り返って。

「４点入った場面は、キクの２点タイムリーがすごく大きかったと思います」

−先発・岡本は登板を重ねるごとに成長。

「先発に挑戦するのは今年が初めてになるけど、投げるたびに成長してくれていると思います。いろんなことを勉強しながら研究している。良いと思います」

−八回の攻撃は代走・辰見の二盗もあって追加点。

「あれだけ警戒されている中で、投手のクイックタイムも速いですし、捕手も若月くんで。あそこで決めるのは本当にチームにとってなくてはならない存在だと思います。大盛もナイスバッティングでした」

−菊池は久しぶりの安打が適時打。

「四球もしっかり取っていたし、打席内で球は見えていたと思うので。ああいう良い場面で打ってくれてね。本当にナイスバッティングだった」