「広島５−２オリックス」（７日、マツダスタジアム）

二塁ベース上で手を強くたたいて小さく拳を握った。試合の主導権をさらにたぐり寄せた貴重な一打は広島・菊池涼介内野手のバットから生まれた。２者連続の押し出し四球で２点を先制後の２点適時二塁打。「みんながつないでくれたし、（追い込まれて）分が悪かったけど、追加点につながったという意味で良かったと思う」と振り返った。

序盤の二回に相手先発・宮国を攻め立ててＫＯした。押し出し四球で２点を奪い、なおも２死満塁で打席に立った菊池は追い込まれて「割り切るしかなかった」。カウント１−２からカットボールを捉えると、ライナー性の打球は左翼線方向の芝生で弾んだ。走者２人が生還し、一挙４得点の攻撃を完成させた。

これが５月３０日・ソフトバンク戦以来、２３打席ぶりの安打だった。今年がプロ１５年目の実績者。状態の善しあしは数字や結果だけでは測らない。「打っていないから悪いというわけではないので」。打線の中での役割や打席内での内容、自らのことだけではなく、さまざまなことに目を配りながら日々プレーをし続けている。

新井監督も「数字的なものではなくバッターボックスの中で、今年はボールがよく見えてるなというふうに見える」と菊池を評価。守備面だけではなく、攻撃面でも背番号３３の存在は欠かせない。