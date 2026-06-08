トランプ米大統領が8日（日本時間9日）に行われるNBAファイナルのニックス―スパーズ第3戦を観戦することが決まり、試合会場のニューヨーク・マジソンスクエアガーデン（MSG）は厳戒態勢が敷かれることになった。

ニックスは観戦予定のファンに対し、試合開始予定の現地午後8時40分の2時間前には会場に到着し、手荷物はできるだけ減らすように呼びかけた。入場の際は厳格な手荷物検査と、運輸保安庁（TSA）方式の検査手続きが実行される。また、持ち込み禁止品を預かって保管するスペースはないという。

また、当日にMSGの屋外で予定されていた観戦パーティーも中止された。ニックスがスパーズに連勝した5日（同6日）の第2戦では、MSG周辺でファンが騒いで20人以上が逮捕され、警察官の顔を殴った女性1人が告発されていた。ニックスは第4戦以降は観戦パーティーが開催され、第3戦についてはセントラルパークのウォルマンリンクとブルックリンボウルでチーム公認のパーティーを開くと発表。もっとも、どちらも事前登録が必要で、既に定員に達している。

トランプ大統領は長年のニックスファンとして知られ、27季ぶりにファイナルへ進出したチームの試合を観戦すると5日に発表していた。大統領2期目はNFLスーパーボウルやストックカーレースのデイトナ500、ゴルフのライダーカップなどスポーツイベントへの出席が相次いでいる。