藍苺(国産ブルーベリー)を使ったクラフトレモネード2品を新発売【フレッシュネスバーガー】

ハンバーガーチェーン「フレッシュネスバーガー」は、シリーズ累計120万杯以上を販売したクラフトレモネードシリーズから「藍苺(国産ブルーベリー)クラフトレモネードソーダ(ICE)」と「藍苺(国産ブルーベリー)クラフトレモネード(HOT)」を、6月10日から7月7日までの期間限定で発売する。球場店舗･動物園店舗を除く、全国のフレッシュネスバーガー店舗で取り扱う。

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今が旬の藍苺(国産ブルーベリー)とレモンスライスを店内でハチミツにじっくり漬け込んだクラフトレモネードが新登場する。すっきりとした酸味の中にハチミツのまろやかでやさしい甘みが重なり、奥行きのある味わいが広がる。さらに3種のベリー果汁と黒酢を合わせることで、果実のコクとほどよい爽やかさが調和する仕立てにした。

◆藍苺(国産ブルーベリー)クラフトレモネードソーダ(ICE) 税込560円

アイスは、ソーダの清涼感とともに、藍苺(国産ブルーベリー)のフルーティーで甘酸っぱい味わいが軽やかに広がる、爽やかな飲み心地。

◆藍苺(国産ブルーベリー)クラフトレモネード(HOT) 税込560円

ホットは、温かさによってハチミツのやさしい甘みとまろやかなコクがより引き立ち、ほっと一息つきたいシーンにもぴったり。