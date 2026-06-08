ＴＢＳの安住紳一郎アナウンサーが８日、総合司会を務める同局系「ＴＨＥ ＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）に生出演した。

安住アナは、番組がスタートした２０２１年１０月から２３年３月まで月曜レギュラーを務めた元乃木坂４６のメンバーで３代目キャプテンを務めた女優の梅澤美波が５日に神宮球場で行われたヤクルト―日本ハム戦の始球式に登場したことを紹介した。

番組は始球式のＶＴＲを放送。梅澤は、国鉄時代の復刻ユニホームに身をまとってストレッチの効いたデニムでさっそうとマウンドへ登場し、しなやかなフォームからノーバウンドで捕手のミットにボールを届けた。

このＶＴＲに安住紳一郎アナは「足長いですよね、梅ちゃんね」と絶賛し「キャッチャーまでノーバウンドで届いたということで喜んでいましたけれども、神宮球場は乃木坂のコンサートを必ずやっていましたから、思いもひとしおだったと思います」とコメントした。

さらに「乃木坂卒業しましたけれども、梅ちゃんもね、元気そうですね」と喜びを表していた。