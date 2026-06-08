「That’s news to me」の意味は？「それは私にとってニュースです」ではなく...！？【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

「That’s news to me」の意味は？ 意外と難しいこのフレーズ。 直訳すると、「それは私にとってニュースです」という意味。 あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？ 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は「初耳です」でした！ 「That’s news to me」は「それは初耳です」という意味のフレーズ。 知らなかった情報を聞いて、少し驚いたときに使える表現です。 言い方によっては「私、聞いてないんだけど」という少し不満そうなニュアンスになることもありますよ。 「She’s moving to Osaka? That’s news to me.」

（彼女、大阪に引っ越すの？それは初耳だよ） あなたはわかりましたか？ 毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！ ※解答は複数ある場合があります。

ライター Ray WEB編集部