「That’s news to me」の意味は？「それは私にとってニュースです」ではなく...！？【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「That’s news to me」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳すると、「それは私にとってニュースです」という意味。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「初耳です」でした！
「That’s news to me」は「それは初耳です」という意味のフレーズ。
知らなかった情報を聞いて、少し驚いたときに使える表現です。
言い方によっては「私、聞いてないんだけど」という少し不満そうなニュアンスになることもありますよ。
「She’s moving to Osaka? That’s news to me.」
（彼女、大阪に引っ越すの？それは初耳だよ）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部