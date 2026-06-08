芸能界屈指のサッカー通として知られる歌手の小柳ルミ子（７３）が北中米Ｗ杯の事前特番出演のオファーを受けたことを報告した。

８日までに自身のインスタグラムを公開。「２０２６ＦＩＦＡワールドカップ迄 後５日」とつづり始め、１１日にＮＨＫ総合で放送される「ＦＩＦＡワールドカップ２０２６ みんなで楽しもう！サッカーの祭典開幕スペシャル」（午後７時３０分）に出演することを明かした。アルゼンチン代表のメッシや日本代表の伊東純也のパネル写真をバックに日本のユニホームを着た姿を公開。別カットではビッシリと並んだ観戦予定表と思われるシートも披露した。

「サッカーのプロでもない歌手で女優の私に超嬉しいオファーをＮＨＫ総合様 有難うございました」と絵文字付きで感謝の言葉を並べ、「私なりの見解 分析 楽しみ方 自由にお喋りさせて頂きました 短くカットされてはいると思いますが皆さん 是非 ご覧下さいませ」と抱負を語り、「あーっ ワクワクが止まらなーい」と興奮気味に締めくくった。

この投稿には「いよいよ始まりますね」「ルミ子さん凄ーい！早速録画予約しますね」「ルミ子さんが解説するのですから 素晴らしいものになります、ぜひ拝見させて頂きます」などの声が集まっている。