【ソウル＝藤原聖大、北京＝吉永亜希子】中国の習近平（シージンピン）国家主席は８〜９日、７年ぶりに北朝鮮を国賓訪問する。

北朝鮮の金正恩（キムジョンウン）朝鮮労働党総書記と会談し、経済協力の拡大などを協議する見通しだ。

習氏の訪朝を前に、朝鮮中央通信は７日、５月の米中首脳会談で北朝鮮の非核化目標を確認したと説明した米側の発表を「虚偽情報の流布にすぎない」とする正恩氏の妹、金与正（キムヨジョン）党総務部長の談話を伝えた。非核化の議論には応じない姿勢を鮮明にしたものだ。

与正氏は米側の説明が「虚偽」と判断するに足る「最も正確な情報を持っている」と述べ、中国側から説明を受けた可能性を示唆。「自衛的な核戦争抑止力の絶え間ない強化路線は不可逆的な最終結論だ。我々の核保有国の地位は誰が認めようと認めまいと厳然たる現実だ」とも強調した。

韓国・統一研究院の洪ミン（ホンミン）先任研究委員は、談話は中国に対するメッセージだとし、「非核化の対象ではなく、核保有国であり対等な戦略的パートナーとして認めるよう求めている」と分析した。

５月の米中首脳会談後に米ホワイトハウスが発表した成果文書では「北朝鮮の非核化を目指す共通目標を確認した」としたが、中国側発表では非核化には触れていない。昨年９月の中朝首脳会談に関する中国外務省の発表では、非核化に関する習氏の発言はなかった。今回、北朝鮮が非核化を巡る協議に否定的な姿勢を示したことで、首脳会談に関する発表では非核化について言及されない可能性が高まった。

韓国・聯合ニュースによると、正恩氏が習氏を空港で出迎えた後、車に同乗して「カーパレード」を行う見込みだという。首脳会談については「８日に行われると予想される」と伝えた。