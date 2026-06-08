元フジ渡邊渚、近況を報告「起き上がるのもしんどくて」 2024年に「PTSD」公表
元フジテレビアナウンサーで、現在はフリーで活動する渡邊渚（29）が7日、自身のインスタグラムを更新。体調不良が続いていることを明かし、現在の心境を率直につづった。
【写真】タイのプールで美背中をみせる渡邊渚
渡邊はプールサイドで撮影したタイ旅行中の写真を添え、「ずっと調子が落ちているので、家に引きこもる日々」と近況を報告。「起き上がるのもしんどくてスマホで楽しい記憶を振り返っているので、ここ数日タイの写真の投稿が続いてます笑」と説明した。
続けて、「楽しい思い出はたくさんあるのに、辛くて嫌なことやネガティブなことが脳に染みついて忘れてくれない」と吐露。「楽しいや嬉しいが一瞬の痛み止めにしかならなくて残念だな」と、複雑な胸中を明かした。
渡邊は、2020年にフジテレビに入社し、『めざましテレビ』や『もしもツアーズ』などに出演。PTSDによる休養を経て24年8月に退社、フリーランスとして活動開始し今年1月にフォトエッセイ『透明を満たす』を発売。現在はエッセイ執筆やモデル、バレーボール関連MC、さらには大学での講演など幅広く活動している。
【写真】タイのプールで美背中をみせる渡邊渚
渡邊はプールサイドで撮影したタイ旅行中の写真を添え、「ずっと調子が落ちているので、家に引きこもる日々」と近況を報告。「起き上がるのもしんどくてスマホで楽しい記憶を振り返っているので、ここ数日タイの写真の投稿が続いてます笑」と説明した。
渡邊は、2020年にフジテレビに入社し、『めざましテレビ』や『もしもツアーズ』などに出演。PTSDによる休養を経て24年8月に退社、フリーランスとして活動開始し今年1月にフォトエッセイ『透明を満たす』を発売。現在はエッセイ執筆やモデル、バレーボール関連MC、さらには大学での講演など幅広く活動している。