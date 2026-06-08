韓国・釜山（プサン）の地下鉄がBTS・Jimin（ジミン＝30）一色に染まった。韓国メディアが報じた。

ファンクラブ「オールフォージミン」が、釜山公演が行われる釜山アジア土競技場近くの地下鉄駅・総合運動場駅に、10面のワイド照明電光掲示板を含む200メートルの両側壁面ラッピング広告を1カ月間、実施する。

釜山出身のジミンのファンが「ARIRANG（アリラン）」ワールドツアー釜山コンサートを応援し、デビュー13周年を祝うサポートだ。同駅の両壁ラッピング広告は、19年にBTSがデビュー6周年と、釜山での初ファンミーティングを記念し、ファンが釜山交通公社から初めて商業広告の許可を得て実施したプロジェクトだ。

韓国メディアのスターニュースは8日「当時、ジミンのラッピング広告は、主要メディアの注目を浴び話題となり、その後も『レジェンドイベント』として語り継がれている。このプロジェクトは22年の『BTS in Busan』公演を前に再び実施された。今回は3回目となる」と報じた。

今回の広告は、デビュー当初から現在までのジミンのさまざまな瞬間を収め、13年にわたる歩みをひと目で分かるような構成となった。広告には「すべてに感謝し、愛情以上の感情を伝えます」「待ち続けた終わりが来て私たちは再び会いました」の文言が入り、ジミンとファンの気持ちが込められている。