noteが主催する「創作大賞2023」で幻冬舎賞を受賞した斉藤ナミさん。SNSを中心にコミカルな文体で人気を集めています。「愛されたい」が私のすべて。自己愛まみれの奮闘記、『褒めてくれてもいいんですよ？』を上梓した斉藤さんによる連載「嫉妬マニア」第28回は「他人の目を気にしないと自分の輪郭さえ保てない私は、一生食べたくもないパンケーキを注文し続けるのか？」です

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前回「気力と行動力のある人が羨ましい。体の疲れは休めば取れるけれど、人と会うことで生じる消耗はもっと厄介だ」はこちら

全ては「いいね」をたくさんもらうために

「待ってー！ まだ食べないで、写真撮らせてっ！」

美味しそうな食べ物、美しい景色、欲しかった新商品。

それらに遭遇すると私はすぐにスマホを取り出して、パシャパシャ写真を撮る。

撮影タイムが終わるまで待ってくれている家族や友人たちは、さぞうんざりしていることだろう。そりゃあそうだ。アツアツの一番美味しい状態で食べたいに決まってる。

私はもはや世間に見せびらかすため、「いいね」をたくさんもらうために、食べ物、見たいもの、自分の生き方さえも選んでいる気がする。

他人に評価されるためでなく、ちゃんと自分を生きている人が羨ましい。私も本当は自分が食べたいものを食べたいし、自分がしたいことをしたい。

文字にしてみると、おかしなことを言っているなと改めて思う。そんなもん食べたいものを食べればいい。

映えるパンケーキ

友人とカフェに行った時のこと。

メニューを見て、私の指は迷わず「スペシャルタワーパンケーキ」を差していた。だって一番、映えそうだったから。

運ばれてきたのはパンケーキというより、ほぼ生クリームの白い巨塔。

「わあ、最高……！」

感嘆の声は美味しさへの期待ではなく「これは映えそう」に対する安堵だ。実は私は生クリームがそれほど得意ではない。たくさん食べるとすぐ胸焼けしてしまうことを自分が一番よく分かっている。

それでも私は皿を回し、そびえ立つクリームの立体感が一番際立つ角度を探し、シャッターを切る。この2200円という金額は食事代ではない。私のSNS劇場を維持するための料金だ。

撮影を済ませてようやく一口目を運ぶときには、タワーはもう崩れ始めていた。口に広がるのは多幸感ではなく、脂っぽさと重たさだった。

その横で友人は何の変哲もない厚切りトーストを食べている。トーストは茶色であまりにも地味だ。

けれど、そこからは小麦の香ばしい匂いが立ち上り、バターが黄金色に溶け出している。……めっちゃ美味しそうじゃん。

彼女はスマホに触れることすらしない。湯気が立っているうちにパンをちぎり「ふわっふわでもっちりしてて最高」と言いながら、心底幸せそうに頬張っている。

一方で私は、もう食べたくもないクリームを必死に口に運んでいる。悲しい。心が満たされないもののせいで太るなんて許せない。意地でも、絶対にカロリーを見ないんだから！

気づけば承認欲求モンスターに

沖縄へ行った時もそうだ。

「何をしよう？」と考えて真っ先に浮かんだのは「何を撮れば、沖縄を満喫しているように見えるか」だ。

カラフルな魚と戯れるダイビングなら、めちゃくちゃ映える！ そう確信し、苦手な船酔いにも耐え、スマホを防水ケースに押し込み、一番それっぽい瞬間にシャッターを切った。

写真はとても沖縄っぽくて最高だった。けれど、海から上がった私の心に残ったのは、ただただ膨大な徒労感だった。こんな遠くに来て、大金払って疲れ果てて、何やってんの？ それに、魚もそんなに好きじゃない。

じゃあ、本当は沖縄で何がしたかったのか？

そう自問自答してもよくわからない。水族館も首里城も行ったしシーサーも作った。海はもう眺めるだけでいいかなあ。

そもそも、なんで沖縄に来たかったの？ 飛行機代が高いことを気にしてケチケチするよりも、隣の県とかでのんびり豪遊していた方がリフレッシュできたんじゃないの？ ああもう、私は一体何がしたいの？

私の内側にあるはずの、他人の目というフィルターを通さない純粋な欲求が、もう見当たらなくなっている。

前はもっと、自分のやりたいことや食べたいものがわかっていた気がする。

こんな風になってしまったのは、インターネットで世界とつながり、SNSでいろんな人を見て、自分のことも人に見せるようになってからだ。

キラキラしたあの人が羨ましい。私もああなりたい。あれが欲しい。認められたい。気づけば巨大で滑稽な承認欲求モンスターになってしまっていた。

「羨望の三角形」の魔法

文化人類学者のルネ・ジラールが提唱した「羨望の三角形」という言葉がある。私たちは、対象を自分が欲しいから欲しがるのではない。他人がそれを欲しがっていたり、他人が持っているのを見て、初めてそれが欲しくなるのだ。

かつて、品薄で何ヵ月も探し回った限定のシールがあった。

持っている人が自慢していたり、メルカリで高値で取引されたりしているのを見て、喉から手が出るほど欲しかった。けれど、後に増産されて誰でも手に入るようになった瞬間、驚くほど興味が失せた。

そのシール自体に価値があったのではない。誰かに「いいな」と思われるという、その「羨望の三角形」の頂点でなくなった瞬間に、それはただのシールに戻ってしまったのだ。



「まじで、なんでこんなもん欲しかったの？」と目がさめる体験を今まで何度したことか。

モテる男性がカッコよく見えるのも、皆が持っているバッグが欲しくなるのも同じだ。私は「自分の好き」ではなく「他人が欲しがっているもの」を手に入れて自分の価値を証明しようとしている。

それで得られるものは、誰かからの一瞬の「いいね」だけだというのに。なんて滑稽なんだろう。

感情さえ評価してもらうための商品に

他者の承認を求める病は、私の仕事である「書くこと」にまで深く根を張っている。

日常生活で誰かに失礼なことを言われたり、理不尽な目に遭ったりと、心底ムカつく出来事が起きた時。普通なら、怒りに震えたり、悲しんで落ち込んだりするところで、私の意識はパカっと２つに割れる。もう一人の私が現れる。

「よし。これはネタになる」「いいぞ。こんな言葉で表せばきっとウケる！」

もう純粋に怒ったり悲しんだりすることさえできない。感情さえも、大袈裟にして書いて、誰かに見せて、評価してもらうための商品にしようとしてしまうのだ。

私は本当はどんなふうに怒り、悲しんでいたのか、書く前のことはもう思い出せない。

何もかも他人に評価されるために物事を選択してきすぎたことで、自分が本当は何をしたいのか、どんな感情を感じているのかわからないことさえある。



人に見せないとしたら、写真を撮らないとしたら、私の「好き」ってどんな形だった？

自分の内側にある「好き」という静かな声は、外側の「これを好きと言ったらどう思われるか」という騒がしい声にかき消されてしまう。

他人の目を気にしないと自分の輪郭さえ保てない

パンケーキの生クリームに胸焼けしながら、私は再び、横でトーストを食べる友人に目をやる。

彼女は自分が本当に何が好きかを知っている。

誰にも言わずに「美味しい」と笑えて、「美しい」と夕日を眺めることができる。

他人に承認や共感してもらわなくても、自分の時間を自分のためだけに使える。

そんな当たり前のことが、私は自力でできない。

他人の目を気にしないと自分の輪郭さえ保てない私は、この「羨望の三角形」という名の監獄の中で、一生食べたくもないパンケーキを注文し続けるのだろうか。

……そんなのは嫌だ。

だからそろそろ、スマホを置いて。

誰も見ていない場所で、冷めていない、地味で、もっちりとしたトーストを、ただ自分のためだけに頬張ってみたい。

それはきっと自由で、少しだけ孤独な味がするのだろうな。