蠍座は恋が始まりやすい時期！魚座は強引なアプローチをする人には警戒して　6/8〜6/21【下弦の月｜藤島佑雪の月星座別・12星座占い】

6月8日は下弦の月。下弦の月から上弦の月までのまでの、月星座別の恋模様をお届けします。教えてくれるのは元銀座ホステスで占い師＆開運アドバイザーの藤島佑雪さん。星からのメッセージで、ツラい恋や苦しい恋にさよならしてハッピーな恋を手に入れましょう！

■月星座を調べるには？

月星座は、自分が生まれた瞬間に月が位置していた星座で決まります。ご存知ない方は「石井ゆかり・月星座を読む」で調べてみましょう。

正確な月星座を知るには生年月日と出生時間が必要となりますが、出生時間が不明でも調べることは可能です。

■月星座が「牡羊座」のあなた

シングルさんは孤独を感じやすい時期かも。そんなときこそ笑顔が良縁を呼び寄せてくれるはず。カップルさんは別れを考えている場合、ちょっと踏みとどまっては？

♡ツラ恋の処方箋

絶対に1人じゃないから！

■月星座が「牡牛座」のあなた

シングルさんはモテたいなら八方美人をやめて、特別な人だけに愛想よくしてみませんか？ カップルさんは“同じ価値観”じゃなくてもよくないですか？

♡ツラ恋の処方箋

恋人であっても他人。そう認識すると、もっといい関係でいられるはず。

■月星座が「双子座」のあなた

シングルさんはもっと自分に自信を持って！ 好きでもない人と付き合ってもいいことないですよ。カップルさんはお相手がどう思うかではなく、もっと自分本位で。

♡ツラ恋の処方箋

自分の心にだけは嘘をついちゃダメ。

■月星座が「蟹座」のあなた

シングルさんは理想を求めて誰とも出会えないならまだしも、変な人に引っかからないように。カップルさんは思い描く未来がお相手と一致しているか、確認を。

♡ツラ恋の処方箋

自分の未来を守るためには、ときに疑うことも必要。

■月星座が「獅子座」のあなた

シングルさんは片想い中なら、結果がはっきり出やすいとき。カップルさんはまず、お相手の言い分を受け入れて、それでうまくいけばよし。いかなければお別れも。

♡ツラ恋の処方箋

ここで答えを出したほうがいいかもね。

■月星座が「乙女座」のあなた

シングルさんは「好き」「付き合って」といわずに、好意を示し続けると恋が成就しそう。カップルさんはお相手からプロポーズされちゃうかもね。

♡ツラ恋の処方箋

誠心誠意、尽くせば相思相愛に。

■月星座が「天秤座」のあなた

シングルさんは強めのアプローチより、受け身で待ってみるのがよさそう。カップルさんは関係をさらに進展させたいなら、まずお相手に“与える”といいみたい。

♡ツラ恋の処方箋

お相手＞＞＞＞＞自分というマインドで。

■月星座が「蠍座」のあなた

シングルさんはフツーにしているだけでモテまくり。恋が始まりやすい時期です。カップルさんは何もしなくても愛されまくり。幸せに身をゆだねてみて。

♡ツラ恋の処方箋

何もしないで、じっとしていましょう。

■月星座が「射手座」のあなた

シングルさんは好みじゃない人にも目を向けてみると発見がありそう。カップルさんは結婚したいなら、同棲には踏み切らないほうがいいかもしれませんね。

♡ツラ恋の処方箋

客観的な視点を忘れずに。

■月星座が「山羊座」のあなた

シングルさんは噂に振り回されないように。出会った人がいるなら言葉に嘘がないか確認を。カップルさんは「お相手もこう思ってるはず」という思い込みを手放して。

♡ツラ恋の処方箋

妄想ではなく、事実を前提に考えましょう。

■星座が「水瓶座」のあなた

シングルさんは「好き」っていってくれる人と付き合うことになるかも。カップルさんはお相手のことを本当に好きかどうかわからない瞬間があるかもしれません。

♡ツラ恋の処方箋

嫌いじゃなければ、いいんじゃない？

■月星座が「魚座」のあなた

シングルさんは強引なアプローチをしてくる人がいるなら、“自分勝手な人”って警戒したほうがいいかも。カップルさんはお相手のダメなところは許さなくてもいいです。

♡ツラ恋の処方箋

自分がイヤな思いをしてまで、受け入れちゃダメ！

（藤島佑雪）