阪神の中野拓夢内野手（２９）は今や守備の名手と呼ぶにふさわしい二塁手となった。小さな体でグラウンドを駆け回り、ダイビングキャッチや腕を目いっぱい伸ばしての好捕などは、子どもたちの憧れの的にもなっているだろう。そんな中野が野球少年少女のために、守備の極意を教えてくれた。

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これは抜けた、さすがに落ちたか、誰もがそう思ったところに中野が現れる。軽い身のこなしや恐れないダイビングで何度もチームを救った。幼少期から小さな体で「打撃キャラじゃなかった」ことが名手の原点。華やかなプレーが注目されるが、その根底には基本がある。

守備において、一番大切にしていることは「右足のタメ」だという。「左に流れることなく、自分の左側で捕れているのはいいこと」。野球少年少女も指導者から教わるであろう、右足のタメと体の左側（右利きの場合）で捕球すること。「こういうのができていないとか、衝突気味に打球へ入ってしまうと、エラーをする典型例」。右足のタメがあれば、不規則な打球にも対応できると力説した。

決して肩が強いわけではないが、捕球技術と持ち替えの速さ、守備範囲の広さはピカイチ。試合中の中野の守備を見ていると止まっていることがない。「自分の場合は止まりながらだったら、一歩目にいいスタートが切れないので」。打者のインパクトの瞬間には「どっち（左右、前後）にも動きやすいように」と意識している。

ここで注目したいのは体の高さ。「低く構える」というのが守備の常識という気がする。人それぞれだが、中野は一歩目のスタートを切る時もほぼ立った状態だ。「あんまり低く構えない方が自分はいいかなと思いますけどね」。理由も明快だった。

「低く構えて、その状態でボールを追いかけることはないので。走る時は絶対に目線が上がる。ある程度、目線を高く持っておけば、そのまま自分が打球に低く入れば、絶対にボールの下に目線が入るので。下から上だとグラブも上がって、その下を抜ける」

これが守備範囲の広さにもつながっている。６日の楽天戦（甲子園）でも四回無死一塁から平良の一、二塁間の打球に素早く反応し、ピンチを広げなかった。「ずっと低い状態で走るというのは不可能。いかにリラックスしながらボールを追いかけられるかだと思いますね」。納得させられる理論で、始めから低く構えればいいという概念を覆した。

ちなみに、グラブへのこだわりは強い方ではない。気にするのは正面の球を捕球しやすいかどうか。「ゴロは最悪、右手をかぶせて上からふたをすればいい」という考えだ。ゴロ捕球に関しては「基本はがっちり捕りたい」と握る派。場面によっては当て捕りになることもあるが、普段は「しっかり捕るという意識」を心がけている。

そして、プロ野球選手を目指す子どもたちへ練習法を助言した。「壁当てとか、そういう反復練習が大事ですね。間違った形にならないように、緩い球でも捕り続けること。捕球体勢を体に染みこませる。ノックを受けるより、手で転がしてもらったりとか、壁当てとか、そういう感覚を身につける方が、より大事になるかな」。自身の経験も交えて、最善の策を教えてくれた。

今季は５６試合の出場で無失策。昨季は全試合に出場し、わずか２失策と中野の守りはチームに欠かせない。小さな体で懸命にグラウンドを駆け回る姿は少年少女たちに、大きな夢を与えているはずだ。（デイリースポーツ・今西大翔）