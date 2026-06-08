ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「今日も夫の仕事の愚痴を聞かされるのか…」これが本性だったの!? … 「今日も夫の仕事の愚痴を聞かされるのか…」これが本性だったの!? 夫はSNSも愚痴だらけ！新婚妻の我慢が限界に近づいている？ 「今日も夫の仕事の愚痴を聞かされるのか…」これが本性だったの!? 夫はSNSも愚痴だらけ！新婚妻の我慢が限界に近づいている？ 2026年6月8日 7時9分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 毎晩帰ってくるたびに始まる愚痴タイム…笑顔で聞き続けるのって結構しんどいですよね。しかもSNSで判明した愚痴の長い歴史。これは新婚のテンションも下がってしまいそうです…。ポジティブに捉えようという健気さは十分伝わってくるのですが、さすがにこのまま我慢し続けるのには限界があるのではないでしょうか…。>>【まんが】愚痴ばかりの夫(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】愚痴ばかりの夫 「それ、仕事でやったら怒られません？」味方してくれると思ったのに…後輩の言葉に思わず絶句【何度言っても聞いてない夫 Vol.6】 夫との再出発目前？そんな時に現れたコミュニティで出会った男性とまさかの再会【夫から脱却できますか？ Vol.150】