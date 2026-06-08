高級サボテンが詐欺未遂に

高松市のホームセンターで販売されていたサボテンの値札を貼り換え購入しようとした詐欺未遂の容疑で会社員の男（26）が逮捕されました。

【写真を見る】27万5000円で販売「高級サボテン」を3938円の値札に貼り換え購入しようとした詐欺未遂、会社員の男（26）を逮捕...品種は「オペルクリカリア・ヒファエノレイス」【香川】

店員に見破られる…

警察によりますと、男は今月7日午後4時52分ごろ高松市のホームセンターでサボテン（販売価格27万5000円）に別の商品に貼り付けられていた3938円の値札シールを張り付けて支払いをしようとしましたが、店員に値札を張り替えていることを見破られ、購入することができなかった疑いが持たれています。

店員に販売を断られた男は店を立ち去り、店から被害届を受けた警察が防犯カメラなどの捜査を行った結果、男の容疑を特定し、きょう（8日）逮捕したものです。ホームセンターでは先月（5月）にも値札を張り替えらえる事案があり、店では警戒していたということです。

サボテンの品種は

27万5000円で販売されていたサボテンの品種は「オペルクリカリア・ヒファエノレイス」です。

調べに対して男は「事実です」と容疑を認めていて、警察は余罪があるものとみて捜査を進めています。

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