「ラグビー・リーグワン１部プレーオフ決勝・神戸２２−１３東京ベイ」（７日、ＭＵＦＧ国立）

神戸（レギュラーシーズン１位）が東京ベイ（３位）に２２−１３で勝ち、５季目のリーグワンで初優勝を果たした。神戸製鋼として戦った前身のトップリーグ２度のＶを含めて、２０１８〜１９年シーズン以来の頂点。この試合を最後にニュージーランド代表監督となるデイブ・レニー・ヘッドコーチ（ＨＣ、６２）の下、前半は１３−１３で折り返し、後半は日本代表ＳＯ李承信（２５）がＰＧで得点を重ねてリードし、無失点に抑えた。東京ベイは３季ぶり２度目の優勝を逃した。

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神戸に流れるレニーの“血”が伝統の礎となる。ニュージーランド出身のレニーＨＣが２０２３年に就任。ラグビー大国のノウハウをたたき込まれてフィフティーンは進化を遂げた。

「数年前から比べものにならないくらいプロフェッショナルの意識も高まってきたかなと思う」と話すのは主将の李承信。練習ではオフロードパス、ショートパスとプレーを区切ってドリルを積み重ねるなど、緻密さが増した。フィットネスのレベルは数値化され、食事面の改善など体の根本的な部分から見直された。

レニーＨＣが求めるのは「アタックのマインドセット」。いかに厳しい状況であれ、前に進もうとする気持ちが重要となり、そこには無尽の体力が不可欠となる。チームで規律を整えてハードに戦う。指揮官の下、選手はシンプルで強いラグビーを追い求めた。

レニーＨＣは今季限りで退任し、ニュージーランド代表の監督に就任する。「ラグビーだけでなく、レガシーだったりカルチャーを築いてくれた。レンズ（レニー）が神戸の町を愛してくれてチームを愛してくれて、一から築き上げてくれた」と感謝を口にした李。去る指揮官の教えは、これからも神戸で語り継がれていく。（デイリースポーツ・北村孝紀）