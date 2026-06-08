幌尻岳（北海道平取町提供）

日本百名山の一つ、北海道・幌尻岳（2052メートル）の登山人気が高まっている。2024年に国立公園に指定された日高山脈一帯の最高峰だが、アイヌ民族にとっては信仰対象だ。登山客にも自然に畏敬の念を抱く精神文化を知ってほしい―。地元関係者は情報発信を通じ、理解醸成に向けた取り組みを進める。（共同通信＝小松陸雄）

山頂には海水湖があり昆布が生える、登ったら戻れなくなる、シロクマがいる…。幌尻岳には多様な言い伝えが残る。由来となったアイヌ語の「ポロシリ」は「大きな山」を意味し、カムイ（神）が住むとされる。

幌尻岳の西方に位置する平取町担当者は「川の源でもあるポロシリが下流域に自然の恵みをもたらしたという自然観が共有され、畏れ敬われていた」と解説する。

町観光商工課によると、国立公園指定の影響もあり、例年開山する7〜9月は全国から約2500人が殺到。山岳ガイドを伴う場合も多い。天候に恵まれる時期は定員40人の山小屋がほぼ毎日満室となり、半年以上前に予約が必要なほどだ。

百名山踏破を目指す登山客が大半といい、藤谷直樹課長は「アイヌ文化を知らない人も多いが、知っていると山の見え方も変わるはず」と話す。

町はアイヌ文化を周知する取り組みの第1弾として、山岳ガイドを対象に今秋から入山の儀礼や地名の由来などに関する無料講座を開く。修了証の授与も検討し、受講の後押しを狙う。

平取アイヌ協会の木村英彦顧問（62）は「ポロシリは崇拝の対象で、学校行事でも登らなかったアイヌの先生がいたと聞いたことがある」と指摘。「とても大事にされてきた山だ。敬意を持って登ってもらいたい」

幌尻岳に登る人たち＝北海道平取町（同町提供）

「ポロシリ」を祈りの対象にするアイヌの儀礼＝北海道平取町（同町提供）

日高山脈一帯の最高峰、幌尻岳（右）＝北海道平取町（同町提供）