ヨネックスレディス

女子プロゴルフの国内ツアー・ヨネックスレディス最終日が7日、新潟県のヨネックスCC（6483ヤード、パー72）で行われ、プロ2年目の22歳、吉田鈴（大東建託）がツアー初優勝を飾った。優勝賞金1620万円だけでなく、副賞としてトヨタ自動車の「カローラ ツーリング」やコシヒカリ6俵が贈られている。

吉田は単独首位から出て3バーディー、2ボギーの71で回り、後続に2打差をつける通算8アンダーで逃げ切った。今季は5月のブリヂストンレディスで1打差の2位など、着実に成長の跡を見せていた。

吉田は優勝カップを掲げると笑顔。優勝賞金の1620万円のほかに贈られたのが、トヨタ自動車の「カローラ ツーリング」だ。ショートトラックで2月のミラノ・コルティナ五輪に出場した中島未莉がプレゼンターとして登場した。

また、地元長岡市産のコシヒカリ6俵も合わせて贈られた。重さにすると360キロにもなる。身長153センチの吉田が並ぶと小ささが際立ち、米俵の大きさは歴然だった。吉田はJLPGAの公式インスタグラムがこれにちなんで公開した「1日にご飯何杯食べますか？」という動画で「たぶん3杯くらい」「カレーとかチャーハンとか、なんでも」と“ご飯愛”を表現していた。

今季の13大会目となったヨネックスレディス。ここまで初優勝者が出ていなかったが、吉田が1人目となった。姉は同ツアー通算3勝の優利。姉妹優勝でも、姉・福嶋晃子と妹・浩子、姉・堀奈津佳と妹・琴音、姉・岩井明愛と妹・千怜に次いでツアー史上4組目となった。



（THE ANSWER編集部）