NEXER社とTika(ティカ)がこのほど、全国の男女1000人を対象に「水着が似合う女性芸能人・男性芸能人」についてのアンケートを実施し、結果を公表した。



【調査結果】水着が似合うと思う女性芸能人 4位以下もスタイル抜群なメンバー

女性芸能人の第2位には女優の綾瀬はるかがランクイン(79票)。「スタイルがよくて健康的」「透明感のある肌が眩しいから」と、スタイルの良さや素肌に言及する声が多かった。第3位には僅差(78票)で女優の有村架純が続いた。



女性1位は95票を集めた女優の新垣結衣。「清楚で可愛く好感度が高いから」「清潔感があるから」といった声が集まり、隣にいて心地よさそうな親しみやすさもポイントに。特に女性からの人気が高かった。



男性芸能人の第2位には俳優・反町隆史がランクイン(61票)。「体型などにとても気を使って鍛えていそう」「昔からずっと男前だからすごい」と52歳を迎えても渋さ全開の姿に憧れの声が多く寄せられた。3位にはタレントの小島よしお、なかやまきんに君が同率(55票)でランクインした。



1位は俳優の鈴木亮平。男女合わせてダントツの256票が集まった。「筋肉が1番好きだから」「かっこよくて憧れる」と鍛え上げられたムキムキすぎないバランスのとれた筋肉美への評価が多く、男女問わず支持を集めていた。



（よろず～ニュース調査班）