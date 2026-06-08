初夏の香りを閉じ込めて。料理家・真藤舞衣子さんの梅干しで作る「青じそジェノベーゼ」と保存食の楽しみ方

カラフルで栄養もたっぷりの夏野菜。



サラダに蒸し物に炒め物に…様々なおいしい食べ方がありますが、季節の恵みをめいっぱい楽しみたいなら、“保存食”にしてみては？



料理家・発酵研究家の真藤舞衣子さんによるコラムとレシピを、『別冊天然生活 真藤舞衣子さん 梅仕事と四季の保存食』（扶桑社）から一部抜粋・再編集して紹介します。

“つくりおき”を超えた暮らしの楽しみ

庭や畑、そして市場に色とりどりの夏野菜があふれはじめると、「この豊かさを少しでも長く楽しみたい」と思うようになります。

そんなときに活躍するのが“保存食”です。昔ながらの知恵と少しの手間で、初夏の恵みを瓶や容器に詰め込み、季節を超えて味わう。保存食づくりは、単なる“つくりおき”ではなく、暮らしをていねいに楽しむための、大切なひと手間だと。

まず、この時季はなんといっても野菜が豊富。きゅうりやなす、トマトにピーマンと、どれも瑞々しく、味も栄養価もピークを迎えます。旬の野菜を保存食にすることは、経済的にも健康的にも理にかなっています。

たとえば、自家製の漬物。塩だけで漬けた浅漬けもよし、ぬか床を用いて発酵させれば、うま味と栄養価がさらに増します。暑い夏でもさっぱり食べられ、ごはんが進むおかずにもなります。

定番の春・夏野菜だけでなく、「実山椒」や「らっきょう」「新しょうが」など、少しハードルが高いかなと思われがちな野菜や果物の保存食も紹介していますが、読めばとても簡単で、これなら毎年やってみよう！と思えるはずです。

野菜だけじゃない！保存食いろいろ

「ツナのオイル漬け」も、初夏の保存食として魅力的です。新鮮なまぐろやかつおを低温でじっくりオイルに漬ければ、風味が凝縮された上質な保存食に早変わり。市販のものとは比べものにならない滋味な味わいは、サラダやパスタ、サンドイッチにも応用が利き、忙しい日の食卓を支えてくれます。

また、香り豊かな山の恵み「実山椒」を塩漬けにすれば、ちりめんじゃこと炊き合わせたり、ごはんのお供にしたりするのはもちろんのこと、料理のアクセントとしても重宝します。ピリリとさわやかな風味が季節を感じさせてくれる贅沢さです。小分けにして常備しておくと何かと便利です。

そして、初夏ならではの香りを閉じ込める保存食といえば、「青じそジェノベーゼ」。青じそが青々と茂るこの時季に、発酵食の味噌、松の実、梅干し、太白ごま油などとともにペースト状にしておけば、香り高いソースとして1年中使えます。

パスタはもちろん、トーストにぬったり、グリル野菜とあえたりと使い道は無限。冷凍保存しておけば、冬の寒い日に取り出して、初夏の記憶を食卓に運ぶこともできます。

さあ、キッチンに立って、瓶に旬を閉じ込めてみませんか。それはあなたの暮らしをよりいとおしいものにしてくれるはずです。

青じそジェノベーゼ

青じそでつくる和風ジェノベーゼソース。梅干しを加えているのでよりさっぱりとした味わいに。さっとあえて、味が決まります。

■材料（つくりやすい分量）

青じそ（洗って茎を取る） 80枚

松の実 大さじ1

梅干し（種を取ってたたく） 2個分

味噌 大さじ1

塩 小さじ1

太白ごま油 70g

■つくり方

1 ブレンダーにすべての材料を入れて攪拌し、煮沸消毒した保存瓶に入れる。

保存の目安：冷蔵で約3日、冷凍で約1カ月

ゆでいわしの青じそジェノベーゼ添え

素材の味を生かしたシンプルなメインに。そっと添えるだけでもごちそうになります。

■材料（つくりやすい分量）

いわし 適量

塩 適量

酒 大さじ1

青じそジェノベーゼ 適量

■つくり方

1 いわしは頭と内臓を取り、水洗いしてキッチンペーパーで水けをふき、軽く塩をふっておく。

2 沸騰した湯（分量外）に酒を入れ、火を止めてからいわしを入れて1分半ほど熱を通す。いわしの水けをきって器に盛り、青じそジェノベーゼを添える。

切り干し大根の青じそジェノベーゼあえ

切り干し大根を水でもどしてジェノベーゼソースであえるだけと簡単。もう一品欲しいときの強い味方です。お弁当のすき間おかずにもおすすめ。

■材料（つくりやすい分量）

切り干し大根（乾燥） 20g

青じそジェノベーゼ 大さじ1 1/2



■つくり方

1 切り干し大根は水でもどして水けをきり、ざく切りにする。

2 ボウルに1と青じそジェノベーゼを入れてあえる。

真藤舞衣子（しんどう・まいこ）

料理家・発酵研究家。料理を通して、環境に配慮した暮らし方や食育を提案している。