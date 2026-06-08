お笑いコンビ、おぎやはぎ小木博明（54）が4日深夜放送のTBSラジオ「木曜JUNK おぎやはぎのメガネびいき」（木曜深夜1時）に相方の矢作兼（54）とともに生出演。好きな女性タレントを明かした。

今放送のゲストはみなみかわと相席スタートの山添寛。「嫌い」と発言したタレントが炎上に巻き込まれる昨今、逆に「好き」を言っていこうという企画。

矢作が「好きな女性タレントいっちゃうかな」と前置きした上で長澤まさみだと主張。「なんかもう圧倒的じゃない？ 個性とか。俺の中でよ」と力説した。

小木が「女性タレント全然名前出てこないんだよな」と語ると、矢作は「大沢あかねでいいね、大好きだろ？ 誕生日一緒だし」とツッコミを入れた。

小木は「ヤダよ！」と反発しつつも「好き好き好き、大好きだけど、あれは2位」と持論を展開。なかなか名前が出なかったが「吉高由里子、由里子好き。小悪魔的な」と絶賛。矢作は、吉高とドラマ共演経験のあるドランクドラゴン塚地武雅の言葉を引用し「妖精だよ、って言ってたよ」と明かした。吉高がドラマの撮影中、塚地の膝上にいきなり座ってきたなどのエピソードも公開した。

小木は1971年8月16日生まれ、大沢は1985年8月16日生まれ。大沢は24年4月、同番組にゲストとして出演している。