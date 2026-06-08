ついに日経平均が6万円を突破した。だが、中東情勢の混乱など不透明感は極まりない。一体全体、これからの資産戦略をどうすればいいのか？ そんな時にうってつけの本がある。「『金持ち父さん 貧乏父さん』以来の衝撃の書」と絶賛されている『JUST KEEP BUYING』とその続編『THE WEALTH LADDER 富の階段』だ。今回は、令和のベストセラー『お金の大学』両学長にも大絶賛されている『THE WEALTH LADDER ウェルス・ラダー』について一部を抜粋して特別公開する。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局）

「富の階段（ウェルス・ラダー）」という

新しいフレームワーク

本書では、6つの資産レベルに分けた「富の階段（ウェルス・ラダー）」という新しいフレームワークを紹介した。それぞれのレベルによってとるべき戦略は違ってくる。

ここで言う「資産」とは、資産から負債を引いたものだ。

つまり資産とは、あなたが持っているすべての「資産」（不動産資産、金融資産、現金等）から、すべての「負債」（住宅ローン、学資ローン、クレジットカードローン等）を差し引いたものだ。

・レベル1（資産1万ドル〈約150万円〉未満）――生存戦略

・レベル2（資産1万ドル〈約150万円〉以上〜10万ドル〈約1500万円〉未満）

――教育＆スキル戦略

・レベル3（資産10万ドル〈約1500万円〉以上〜100万ドル〈約1億5000万円〉未満）

――投資戦略

・レベル4（資産100万ドル〈約1億5000万円〉以上〜1000万ドル〈約15億円〉未満）

――起業戦略

・レベル5（資産1000万ドル〈約15億円〉以上〜1億ドル〈約150億円〉未満）

――事業拡大戦略

・レベル6（資産1億ドル〈約150億円〉以上）――資産防衛戦略

各レベルは10倍で区切られている。

図表1は、これらの資産レベルとそれぞれの資産総額を示したものである。

図表1

両親が離婚・破産し、

「お手本」が皆無だった私

「富の階段」を登り始める前に、少し私の話をさせてほしい。

私の人生の歩みの詳細は本書の後半に書いてあるので、ここでは概要だけをお伝えしておく。

私は南カリフォルニアの労働者階級の家庭で育った。

母は金融機関で貸付事務の仕事をしていた。

父はリムジンの運転手や保険代理店など、様々な職を転々としていた。

両親は私が幼い頃に離婚し、私が18歳になる前に何度も自己破産した。

このような境遇のせいで、私にはお金のことで手本にできる存在が身近にいなかった。

ファイナンスに関する生涯プランの立て方もわからなかった。

お金のことは、自分で考えなければならなかった。

私は家族で初めて大学を卒業した。

しかも、それはただの大学ではなかった。

スタンフォード大学である。この大学では、実に多種多様な人たちと出会った。

多くの友人たちの生い立ちは、自分とはまったく異なっていた。

私は卒業後、訴訟コンサルティング会社でキャリアをスタートさせ、ビジネス界の有能なプロフェッショナルたちと一緒に仕事をした（数年間、弁護士数人と一緒にバンドを組んで演奏していたこともある）。

現在は、数千人の顧客を対象に、50億ドル以上の資産を管理する会社「リトホルツ・ウェルス・マネジメント社」の最高執行責任者（COO）を務めている。

また、ファイナンシャル・ライターとしても活動しており、ベストセラー『JUST KEEP BUYING』の著者でもある。

50年以上数万世帯のファイナンス情報を凝縮した

「共通点」と「落とし穴」

こうした経験を通して、私はあらゆる角度から富を見てきた。

富の階段のあらゆるレベルの人たちにも会ってきた。

また、米連邦準備制度理事会（FRB）が実施している消費者金融調査（SCF）からミシガン大学の所得動態パネル調査（PSID）まで、膨大な量の金融データを分析してきた。

これらのデータには、50年以上にわたる数万世帯のファイナンス情報が含まれている。

本書は、私がこうした膨大な調査から得た学びと、私自身のお金に関する歩みを凝縮したものである。

何より重要なのは、そのおかげで、私自身が人生を変えるような富を築いてきたことだ。

それは、私自身のためであり、私の家族のためであり、世界中の大勢の人たちのためであった。

富の階段は、あなたが私と同じように人生を変える富を築くのを助けるために、私が開発したフレームワークである。

私自身はこの階段の最高峰であるレベル6には達していないが、このレベルにいる多くの人を知っている。

そのうち何人かは私のメンターであり、何人かは同僚であり、何人かはネットで知り合った人たちだ。

また、私は莫大な富がもたらす恩恵を見てきたと同時に、その「落とし穴」も見てきた。

この本は、ガイドであると同時に警告でもある。

富を築く方法と、これで十分とみなすべきタイミングを知る方法が書かれている。

これによりあなたは、お金持ちになれる人の「戦略（共通点）」と「落とし穴」を同時に把握できるだろう。

ズバリ本書の目標とは何か？

それは、あなたが富の階段を登り、より良い人生を歩むのを助けることだ。

問題はただ1つ。

あなたにこの階段を登る準備ができているかどうかだ。

（追伸）

憲政史上初の女性首相誕生や新NISAの創設など、激動する経済環境の中、リスクも増えている一方で、日本人にとっては大きなチャンスが到来している。

このリスクを減らし、チャンスを活かすためにはデータに基づく戦略が必要だ。

本書では6つの戦略を提示した。

これは50年以上、数万世帯のファイナンス情報から導き出された「お金についての考え方」を根本から変える斬新なフレームワークに基づいている。ぜひ参考にしていただきたい。

（本稿は、『THE WEALTH LADDER 富の階段 ── 資産レベルが上がり続けるシンプルな戦略』の一部を抜粋・編集して構成したものです）