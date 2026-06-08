◆米大リーグ ドジャース―エンゼルス（７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が７日（日本時間８日）、本拠地・エンゼルス戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。１０連戦ラストの試合で、７点を追う７回先頭で迎えた第４打席で三塁への内野安打をマークした。これで６月は出場６試合で５度目のマルチ安打。打率を３割３厘に上げた。

左腕ポメランツに対して１ボール２ストライクからの４球目、低めのナックルカーブに手が出たが、止めたバットに当たった打球は三塁線へ。三塁手は“大谷シフト”で遊撃寄りに守備位置を取っており、ダイビングしてつかんだが、大谷の足にはかなわなかった。

エ軍先発のＪ・ソリアーノ投手（２７）とは試合前の時点で通算３打数無安打３四球だった大谷。この日も初回先頭の第１打席は中飛に倒れたが、３回１死の第２打席で打球速度１１２・３マイル（約１８０・７キロ）の右前打を放ち、２試合連続安打とすると、その後１死一、三塁から３番タッカーの捕ゴロで好スタートを切り、反撃のホームを踏んでいた。

５回１死一塁の第３打席ではヒット性の打球だったが、右翼・アデルがダイビングキャッチ。右直となり、本拠地はため息に包まれていた。

前日６日（同７日）の同戦では、１点を追う初回先頭でまずは二塁内野安打を放つと、続くパヘスの逆転２ランで生還し、メジャー通算７５０得点に到達した。だが、これだけでは終わらなかった。打者一巡で回ってきた１死二塁の第２打席。左腕・スーターから中堅左に出場７試合ぶりとなる１１号２ランをたたき込んだ。２１年７月２日（同３日）の敵地・ナショナルズ戦の７回以来、実に球団５年ぶりとなる１イニング９得点の猛攻を完成させた。

大谷の１イニング２安打は２５年４月１６日（同１７日）の本拠地・ロッキーズ戦以来２度目だった。前回も初回ではあったが“初回の２打席目”の本塁打は、日米通じて自身初の珍事だった。これまで月別最多の６３発をマークしてきた得意の６月は出場５試合目で初アーチとなり、８回の四球で早くも今月４度目のマルチ安打＆３出塁。６月はこの日まで打率５割、出塁率５割８分３厘と無双モードに突入していた。