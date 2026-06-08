◆米大リーグ ブルージェイズ６―４オリオールズ（７日、カナダ・トロント＝ロジャースセンター）

ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）は本拠地のオリオールズ戦、「７番・三塁」で先発出場。２−４で迎えた６回２死二塁の第３打席に左前適時打を放つなど、４打席１安打１打点１得点１三振で、打率は２割３分５厘を維持した。岡本は６試合連続安打、続くヒメネスの右翼線二塁打で同点のホームに生還。チームは今季１０度目のシリーズ勝ち越し。３２勝３４敗と借金返済は目前だ。

チームのお目覚めは、０―４で迎えた６回。ピニャンゴの４号ソロが合図となった。相手失策絡みで２―４とし、なおも２死二塁で迎えた岡本の第３打席。相手先発・バズの低めのカットボールを捉えて左前に運ぶ。二塁走者が生還し１点差に迫ると、続くヒメネスの右翼線二塁打。岡本は一塁から一気に同点のホームにスライディング。砂まみれでベンチに戻り、ナインの祝福を受けた。

更に代打・ルークスが２番手・カノから二塁内野安打し、ヒメネスが勝ち越しのホームに生還。一挙５点の逆転劇にチケット完売、４万１２７８人で埋まった本拠は大歓声に包まれた。「疲れました」と激走を振り返った岡本は「逆転できて、そのまま勝てて良かったです」と笑顔。シュナイダー監督も「相手のミスから好走塁もあって、いいイニングになった。４点差で負けていたけど、ホームランから流れがきた」と満足そうだ。

連続マルチ安打こそ「３」で途切れたが、６戦連続安打＆１４試合連続出塁と好調をキープした岡本。この日は、守備でも大活躍だった。ラッチマンの三塁線へのゴロに猛チャージし、軽快なランニング・スローでアウトにするなど、４回は、３つのアウト全てが三塁ゴロ。１試合で７度の守備機会をこなし、同一カード今季最多となる１４度の守備機会をこなした。

「オリオールズ、エグいっす」と岡本。右打ちの大砲アロンソを擁するオリオールズ打線に、体を張って立ち向かった３日間となった。チームは２連勝でシリーズ勝ち越し、きょう８日（同９日）から交流戦フィリーズの本拠３連戦だ。相手先発は５０回２／３連続無失点と左腕史上最長となる大記録を打ち立て、今季７勝２敗、防御率１・４６のＣ・サンチェス。好調・岡本が、ドジャーズ・大谷翔平のライバルとなるナ・リーグ・サイ・ヤング賞候補を迎え撃つ。