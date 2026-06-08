◆部下の「大丈夫です」を真に受ける上司が陥る危険なワナ

部下が動いてくれない、距離感がつかめない……そんな悩みを解決するのが、ソフトバンクで「汐留の母」と呼ばれた澤田清恵 著『伝え方ひとつで部下が動き出す 上司の「コミュ力」大全』（ダイヤモンド社）。生身のリーダーに求められる最強の武器は、生成AIには代替できない「コミュ力（共感力）」。同書をベースに、表面的なテクニックではなく、心・技・体を整え、信頼で組織を動かすための実践的ノウハウを紹介しよう。

部下の「大丈夫です」は本当に大丈夫なのか？

日々のマネジメントにおいて、部下から「大丈夫です」「問題ありません」という言葉を聞く機会は多いでしょう。しかし、その言葉を文字通りに受け取ってしまい、後になってから問題や悩みが発覚したという経験はないでしょうか。

部下との対話を深め、真の課題を解決するためには、表面的な言葉以外の情報に目を向ける必要があります。

言葉とは裏腹な「無意識のサイン」に本音が宿る

実は、「大丈夫」「問題ない」といった口先の言葉とは裏腹に、体が発している「無意識のサイン」には、彼らの本当の気持ちや本音がにじみ出ている可能性があります。

声のトーンが少し沈んでいたり、視線が泳いでいたり、あるいは不自然に瞬きが増えたり……。こうした些細な体の反応は、本人が言葉で取り繕おうとしても、隠しきれずに表れてしまうものです。

「無意識への共感」が心の扉を開く

優れたマネジャーは、このサインを決して見逃しません。もし部下が「大丈夫です」と言いながらも不安そうなサインを出していたら、「大丈夫って言ってくれているけれど、もしかしたら何か不安があるのかな？ よかったらもう少し話してみようか」と、その無意識の変化に対して優しく寄り添ってみてください。

自分の言葉だけでなく、発しているサインまでしっかりと見てくれていると感じた部下は、「この上司は自分のことをちゃんとわかってくれている」と深い安心感を抱き、閉ざしていた心を開いてくれるはずです。

信頼関係の構築がチームの成果を最大化する

このような「無意識への共感」の積み重ねは、一対一のコミュニケーションにとどまらず、組織やチーム全体の信頼関係を強固なものにします。

上司が本音を受け止めてくれるという心理的安全性が高まったチームでは、自発的な報告や相談がスムーズになり、結果として組織全体のパフォーマンス向上にも直結するのです。

「共感上手」なリーダーとして一目置かれる存在へ

相手の無意識の変化に注目し、そこに深く寄り添う。これらは、あなたの持つ共感の「奥行き」を広げるための具体的な行動指針です。心・技・体でコミュニケーションの土台を整え、日々の面談やミーティングの場でこれらのセオリーを意識して実践してみてください。

あなたも、真にコミュニケーション能力の高い「共感上手」なマネジャーとして、周囲から一目置かれる存在になれるはずです。

※本稿は、『伝え方ひとつで部下が動き出す 上司の「コミュ力」大全』（ダイヤモンド社）をもとに作成しました。