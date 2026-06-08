◆新日本プロレス「ＢＥＳＴ ＯＦ ＴＨＥ ＳＵＰＥＲ Ｊｒ．３３」（７日、東京・ＥＢＡＲＡ ＷＡＶＥ アリーナおおた）観衆３９６９人（満員）

新日本プロレスは７日、東京・ＥＢＡＲＡ ＷＡＶＥ アリーナおおた（大田区総合体育館）で「ＢＥＳＴ ＯＦ ＴＨＥ ＳＵＰＥＲ Ｊｒ．３３」を開催した。

メインイベントの「ＢＯＳＪ」決勝戦で昨年の覇者・藤田晃生とＹＯＨが対戦した。

昨年と同じカードととなった決勝戦は白熱の展開。最後はＹＯＨがボマイェ、レインメーカーからＤＩＲＥＣＴ ＤＲＩＶＥで藤田沈め初優勝を飾った。

優勝のリング上でＹＯＨはマイクを持ち「三つ言わせてください。一つ……、イヤァオ！。二つ……、イヤァオ！ ３つ……、とくにありません。まずは藤田。テメーは最高だよ。最高にパンクだよ！ これを優勝したら、あとはもう一つ。ベルトだけでしょう。１００代目のチャンピオン、俺がなってやろうじゃないの！。ということは、どういうことかわかるよね。この俺が新日本プロレスを盛り上げて、この俺が新日本プロレスに！カネの雨が降るぞ〜！」と絶叫した。

ここでＩＷＧＰジュニアヘビー級王者の「Ｈ．Ｏ．Ｔ」ＤＯＵＫＩが登場。にらみ合うと背後からＳＨＯに襲撃されたが、ＹＯＨは両者に６３４を炸裂し両者を蹴散らし、ＩＷＧＰジュニア初奪取へ大デモンストレーションを敢行した。