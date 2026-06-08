「これダンス？性行為じゃん」発言での炎上乗り越え…スイムウェアで見事な肢体披露のHoney J

人気ダンサーのHoney Jがバリ島で健康美を披露した。

Honey Jは6月2日にインスタグラムを更新。

【写真】「性行為じゃん」で炎上、Honey Jのスイムウェア姿

イン・ドネシアはバリ島での旅行中に撮影した数枚の写真を投稿した。

公開された写真のHoney Jは、エキゾチックな海岸を背景にゼブラ柄のワンピースを身にまとい、リラックスした大人の雰囲気を醸し出している。

さらに、様々なスタイルのスイムウェア姿も公開。室内で撮影されたゼブラ柄のウェアや、ビーチで着用したカーキ色のウェアなど、日頃のダンスで鍛え上げられた抜群のプロポーションを披露している

特に、ホテルのプールの端に腰掛け、穏やかな景色を満喫している引きの写真には「人生ショット（最高の一枚）撮れました」とコメントを添えるなど、自身でも大満足の様子を見せている。

（写真＝Honey J Instagram）

Honey Jは2017年にダンスチーム「HolyBang」を結成し、韓国トップクラスのHIPHOPダンサーとして活躍。2021年のダンスサバイバル番組『STREET WOMAN FIGHTER』で優勝し、日本でも知名度を上げたが、昨年放送された続編『WORLD OF STREET WOMAN FIGHTER』で、同じく韓国代表チームのAIKIとともに他チームのダンスパフォーマンスに「これダンス？“性行為”じゃん」と発言したことで、炎上したこともある。プライベートでは2022年にファッションデザイナーのチョン・ダム氏と結婚し、現在は一児の母でもある。