【漢字クイズ】「上有田」はなんて読む？深く考えすぎないで！
地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな駅名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな駅名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！
「上有田」はなんて読む？
「上有田」という漢字を見たことはありますか？
佐賀県にある駅名で、答えはひらがな5文字です。
いったい、「上有田」はなんと読むのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「かみありた」でした。
上有田駅は、佐賀県西松浦郡有田町に位置する駅。
そんな上有田駅のある有田町は、日本を代表する焼き物「有田焼」の産地としても有名です。
基本的に上有田駅は無人駅ですが、年に一度開催される「有田陶器市」のときには駅員が配置され、大変なにぎわいをみせるのだとか。
あなたはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
※解答は複数ある場合があります。
《参考文献》
・『JR九州』
・『NHK』
ライター Ray WEB編集部