【漢字クイズ】「上有田」はなんて読む？深く考えすぎないで！

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地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな駅名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな駅名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！

「上有田」はなんて読む？

「上有田」という漢字を見たことはありますか？

佐賀県にある駅名で、答えはひらがな5文字です。

いったい、「上有田」はなんと読むのでしょうか。

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「かみありた」でした。

上有田駅は、佐賀県西松浦郡有田町に位置する駅。

そんな上有田駅のある有田町は、日本を代表する焼き物「有田焼」の産地としても有名です。

基本的に上有田駅は無人駅ですが、年に一度開催される「有田陶器市」のときには駅員が配置され、大変なにぎわいをみせるのだとか。

あなたはわかりましたか？

家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！

※解答は複数ある場合があります。

《参考文献》

・『JR九州』
・『NHK』

ライター Ray WEB編集部