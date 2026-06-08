元NGT48・川越紗彩のデジタル写真集リリースが決定！前作を超えるセクシーさ【本人コメントあり】

ほぼ水着＆ランジェリーだけで構成、グラビア色を強調！ 元NGT48・川越紗彩1st写真集オールアザーデジタル版『なんとかなるかも』2026年6月15日（月）発売！

1st写真集超えの肌見せ！川越紗彩のデジタル写真集が発売決定！

株式会社KADOKAWAは、元NGT48のメンバー・川越紗彩のデジタル写真集『なんとかなるかも』を、2026年6月15日（月）より各電子ストアにて発売する。

本作は、2025年10月に発売され大きな話題を呼んだ1st写真集『なんとかなるなる』のオールアザーカットで構成。2万枚に及ぶ未公開カットの中から、川越自身が選んだ珠玉の写真を全81ページの大ボリュームで収録している。

川越紗彩（C）KADOKAWA PHOTO／田中智久

「デジタルなら見せてもいいかも」と本人がセレクトした本作は、1st写真集以上に布面積の少ないランジェリーや水着姿が中心だ。バックショットも多数収録し、よりグラビア色を強調した仕上がりとなっている。

表紙に採用されたのは、胸元にレースリボンがあしらわれた水色のランジェリー姿だ。紙の写真集とは一味違う、デジタル版ならではの自然体でセクシーな表情が印象的である。タイトルの『なんとかなるかも』の文字は、前作同様に本人の直筆。今回は彼女のペンライトカラーである「オレンジ」で書かれている。

発売に先駆けて公開されたカットでは、水色ランジェリー姿を真後ろから捉えたバックショットを披露。身体の柔らかさを活かし、こちらを振り返る魅力的な視線を向けている。

川越紗彩（C）KADOKAWA PHOTO／田中智久

さらに、前作で好評だった透け感のあるピンクランジェリーや、キュートでありながら大胆なTバック仕様の赤ランジェリーカットも収録。黒ランジェリーにキャミソールを羽織ったカット、バリのクタビーチで撮影された黄色の水着姿など、計5枚の先行カットが公開された。

川越紗彩（C）KADOKAWA PHOTO／田中智久

ほかにも、1st写真集の表紙を飾った黒ランジェリー姿や、白と水色のバニーガール姿なども贅沢に詰め込んでいる。

川越紗彩（C）KADOKAWA PHOTO／田中智久

巻末には、アザーカット版発売への想いを綴った本人コメントに加え、川越が描いたオリジナルキャラクターのイラストも掲載。大人っぽいセクシーさから無邪気な可愛らしさまで、彼女の魅力を凝縮した一冊だ。

川越紗彩（C）KADOKAWA PHOTO／田中智久

＜プロフィール＞

川越紗彩（かわごえ さあや）

2000年10月14日生まれ。茨城県出身。

2018年、NGT48の2期生として活動開始。

シングル6作連続選抜入りをし、2024年2月末にNGT48から卒業。

現在はインフルエンサー、モデルとして活動中。

2025年10月14日25歳の誕生日に1st写真集『なんとかなるなる』を発売。

川越紗彩さんコメント

この度、1st写真集『なんとかなるなる』がご好評につき、未公開のアザーカットをたっぷり収録した電子版『なんとかなるかも』の発売が決定いたしました！



1st写真集には入りきらなかったお気に入りのカットや、ここでしか見られない特別な写真をたくさん詰め込んだ一冊になっています！



『なんとかなるなる』を楽しんでくださった方にも、これから初めて見てくださる方にも、ぜひお手に取っていただけたら嬉しいです！



『なんとかなるかも』も、沢山の方に愛していただけますように！