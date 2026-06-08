元NGT48・川越紗彩のデジタル写真集リリースが決定！前作を超えるセクシーさ【本人コメントあり】
ほぼ水着＆ランジェリーだけで構成、グラビア色を強調！ 元NGT48・川越紗彩1st写真集オールアザーデジタル版『なんとかなるかも』2026年6月15日（月）発売！
1st写真集超えの肌見せ！川越紗彩のデジタル写真集が発売決定！
株式会社KADOKAWAは、元NGT48のメンバー・川越紗彩のデジタル写真集『なんとかなるかも』を、2026年6月15日（月）より各電子ストアにて発売する。
本作は、2025年10月に発売され大きな話題を呼んだ1st写真集『なんとかなるなる』のオールアザーカットで構成。2万枚に及ぶ未公開カットの中から、川越自身が選んだ珠玉の写真を全81ページの大ボリュームで収録している。
「デジタルなら見せてもいいかも」と本人がセレクトした本作は、1st写真集以上に布面積の少ないランジェリーや水着姿が中心だ。バックショットも多数収録し、よりグラビア色を強調した仕上がりとなっている。
表紙に採用されたのは、胸元にレースリボンがあしらわれた水色のランジェリー姿だ。紙の写真集とは一味違う、デジタル版ならではの自然体でセクシーな表情が印象的である。タイトルの『なんとかなるかも』の文字は、前作同様に本人の直筆。今回は彼女のペンライトカラーである「オレンジ」で書かれている。
発売に先駆けて公開されたカットでは、水色ランジェリー姿を真後ろから捉えたバックショットを披露。身体の柔らかさを活かし、こちらを振り返る魅力的な視線を向けている。
さらに、前作で好評だった透け感のあるピンクランジェリーや、キュートでありながら大胆なTバック仕様の赤ランジェリーカットも収録。黒ランジェリーにキャミソールを羽織ったカット、バリのクタビーチで撮影された黄色の水着姿など、計5枚の先行カットが公開された。
ほかにも、1st写真集の表紙を飾った黒ランジェリー姿や、白と水色のバニーガール姿なども贅沢に詰め込んでいる。
巻末には、アザーカット版発売への想いを綴った本人コメントに加え、川越が描いたオリジナルキャラクターのイラストも掲載。大人っぽいセクシーさから無邪気な可愛らしさまで、彼女の魅力を凝縮した一冊だ。
＜プロフィール＞
川越紗彩（かわごえ さあや）
2000年10月14日生まれ。茨城県出身。
2018年、NGT48の2期生として活動開始。
シングル6作連続選抜入りをし、2024年2月末にNGT48から卒業。
現在はインフルエンサー、モデルとして活動中。
2025年10月14日25歳の誕生日に1st写真集『なんとかなるなる』を発売。