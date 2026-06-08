理想は王貞治の一本足打法！氣の充実した不動のアドレスとは！？【スウィングの真髄/辻村明志】

理想は王貞治の一本足打法！氣の充実した不動のアドレスとは

ヘソとボールを氣で結ぶ、氣の充実した不動のアドレス

ゴルフは止まったボールを打つために、「静のスポーツ」と呼ぶ人がいます。しかし私は、ゴルフスウィングは一瞬たりとも止まってはならない、と考えています。なぜなら氣は臍下丹田に鎮められ、集められはしますが、そこを軸に流れ、放出され、さらにまた臍下丹田に鎮められるものだからです。その意味で、私はゴルフを「流のスポーツ」と呼んでいます。

さて、それを踏まえた上でアドレスの注意点ですが、すでに第1章で述べている、押しても引いても動かない不動の構えが理想です。「流のスポーツ」といいながら不動の構えとは矛盾するかのように感じる人がいるかもしれません。しかし、不動の構えとは氣が臍下丹田に鎮められた自然体であって、力を入れて動かさない、という意味ではありません。臍下丹田に氣が鎮められれば、自然と重い体になって、結果として不動の構えができあがるというわけです。王貞治さんの一本足打法の構えが、まさに不動の構えでした。

私と上田桃子プロの財布には、「これが最高の構えだ」といただいた王貞治さんの一本足打法の写真があり、迷いが出たときにはいつも見て思い出しています。

もっとも不動の構えなどというと、堅苦しい印象があるせいでしょうか。歯を食いしばり、全身に力を入れて動くまい、動くまいとする人がいます。特にアマチュアの方のアドレスには、驚くほど多く見られます。そうした人に対して私は、同じ野球でもこんなたとえで教えています。

「ちょうど一塁ランナーが、隙をついて二塁へ盗塁もできる、牽制球がきたら一塁に戻れる、あの姿勢をイメージでしてください」不動の構えとは動かないと同時に、どんな状況にも対応できる構えなのです。

そして、その構えをつくるための極意が、「ヘソとボールを氣で結べ」という荒川先生の言葉、そして両足とボールでつくる二等辺三角形の意識です。

【出典】『ゴルフのトップコーチが教えるスウィングの真髄』著者：辻村明志